加拿大議員對黎智英被捕表關切 陸批干預香港司法獨立

壹傳媒創辦人黎智英等三人上月底遭到港警拘捕，加拿大國會加中關係委員會日前提出動議，對黎智英等人被捕表達嚴重關切。大陸外交部駐港特派員公署發表聲明表示，加拿大的議員在法院未正式審理案件前就先說三道四，是對港府司法獨立粗暴干涉，對此並表達強烈不滿與堅決反對。

港媒星島日報報導，大陸外交部駐港特派員公署發聲明，指出加拿大有關議員在法院尚未正式審理案件前，便急不可耐地跳出所說三道四，橫加指責，這是對涉嫌違法犯罪分子的公然包庇護，對特區法院依法辦案的嚴重衝突，對特區司法獨立的粗暴干預，表示強烈不滿和堅決反對。

聲明表示，法治是香港社會長治久安的基石，法律面對人人平等，既其背後的挑唆，縱容，包庇者是誰，違法犯罪分子都逃脫不了法律的審判。外部干預勢力倒行逆施，動搖不了特區司法機構依法辦案的嚴格原則，動搖不了反對外部幹預，維護國家主權安全的堅定意志。