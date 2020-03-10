快活不下去…小巴生意跌6成 求港府救命

香港運輸業受到肺炎疫情嚴重衝擊，小巴業界昨天發起抗議行動，24輛小巴由小西灣慢駛至政府總部，要求政府提供免費入油3個月的補助，並向全職司機發放1萬崗元津貼。工會表示，疫情影響下，前線司機營業額大跌六成，快活不下去，「連命都被佢埋」。

香港01報導，24輛小巴昨上午11時從西灣河慢駛至金鐘政府總部，沿途由交通警開路，交通未受大影響。

工會主席陳逢源表示，疫情影響下，小巴乘客量大減，「只有小貓三、四隻」，司機營業額急跌六成，部分司機每更的收入在扣除車租、油錢後，只剩幾百港元，大減約八成；另有約三成司機需無奈停工。他稱，去年下半年示威已令收入減半，認為現時疫情是：「連命都被佢埋」。

陳逢源表示，港府應補助前線司機，包括資助司機免費入油3個月，並向所有小巴司機發放5000至1萬港元特別津貼。