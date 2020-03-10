疫情何時趨緩？專家：等7成人染病具抗體

新冠肺炎持續在全球擴散，香港昨新增1宗確診，累計確診個案115宗，另有1宗疑似個案，累計3宗死亡案例。疫情何時可趨緩？香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，直至七成人染病有抗體後，才會逐漸緩和，但時間要多久，難以預計。

香港電台報導，生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診個案是一名44歲男子，他是第106宗個案的司機，3月4日曾去機場接載對方，3月5日送對方去嘉諾撒醫院及律敦治醫院求診。第106宗個案是一名56歲印度裔商人，發病前曾到倫敦及巴黎公幹。這名司機與第106宗個案同住，至該個案入院後，司機返回德輔道西寓所居住，他是獨居，沒有密切接觸者。

袁國勇表示，新冠病毒已在全球擴散，多個國家愈來愈無法完全截斷病毒的傳播鏈，即使採用圍堵策略，病毒也不可能完全消失。他估計，目前只有0.1%的人對病毒有免疫，預料每年會增加5%，直至七成人有抗體，病例數目才會變得很少。

據報導，港大的測試發現，香港確診者康復出院後，血液內抗體含量很高，推測他們至少可免疫5至10年。

袁國勇說待相關疫苗及藥物完成研究，需時一至兩年，香港沒相關行業，即使其他國家成功研發，香港沒或受出口限制，可能「有錢都買不到」。

至於香港何時要改變防疫策略，由「圍堵」變成「緩衝」，張竹君說，要視乎世衛和專家意見。她說世衛現階段仍建議各國盡力遏制疫情，以爭取時間研發疫苗和有效藥物，香港亦會繼續圍堵有病徵的病人。