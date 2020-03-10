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失業、缺奶粉…滯鄂300人「特急」待援周先生夫妻遭解雇

世界日報 / 香港新聞組╱香港10日電
「特急」300人滯湖北 港爸失業子無奶粉食 香港中國通訊社
「特急」300人滯湖北 港爸失業子無奶粉食 香港中國通訊社

「特急」300人滯湖北 港爸失業子無奶粉食 香港中國通訊社
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港府上周派包機到湖北武漢接回滯留當地的400多名港人，但至今仍有數千名港人滯留湖北，不少人已因離崗多天而失業，還有一家人回湖北探親被困40多天。工聯會表示，現時尚有99宗「特急個案」未被處理，涉及約300人，希望港府可以盡快安排包機接港人回家；政黨也促港府提供第二批包機時間表，但據悉，港府再派專機機會極微。

綜合媒體報導，現滯留襄陽的唐先生昨接受視像訪問說，其兩歲龍鳳胎子女奶粉耗盡，現只靠雞蛋及蔬菜度日，期望港府安排早日回港。唐先生目前住在岳父母家中，從事銷售行業的他不久前被解雇，「老闆只說我不知何時才能返崗，之後就無再聯繫…」唐先生到襄陽前給女兒帶了三罐奶粉，現在已全部吃完，當地亦無法購買奶粉，小兒子早前更因著涼而發燒，讓唐先生擔心不已。唐先生現時只能將雞蛋和米飯攪拌至糊狀餵孩子度日。

報導說，另一位從事地盤工作的周先生，與從事餐飲業的太太於1月回湖北探望岳母，結果在荊州市被困兩個多月，由於離崗多天，夫婦雙雙被辭退。周先生說，由於身上現金已經用完，只能到處找親戚借錢度日，現在手上餘額已不足200港元。最讓周先生擔心的是，香港家中行動不便的老母親和他17歲的女兒，只希望盡快回港照料她們。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，接到一滯留武漢的求助個案︰楊先生去年12月底在市內醫院做換腎手術，院方容許出院，但衛生署卻以他做手術為由，沒安排他乘首批專機返港。葛珮帆促請港府協助有緊急情況的港人返港。

包機上周接人 1/3非永久居民

據報導，政制及內地事務局長聶德權昨在facebook發文，稱正與同事討論下一步部署。據悉，港府本周再派專機的機會極微。而上周469人包機回港者中314名為永久居民，155名為非永久居民。

香港駐武漢辦主任馮浩賢昨晨在社交平台發文，分享作為「武漢站站長」的留守感言及苦樂，感嘆過去40多日子「太充實」。他澄清並沒跟隨首批包機回港，並說除非倒下，否則會盡力把所有人帶回來，然後才會坐最後一班機離開。

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