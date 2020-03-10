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港警將舉行反恐演練 認為反送中運動「暴力」升級

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
香港警方此前在反送中運動的執法是否過當亦引起民眾質疑。圖/取自路透
香港警方此前在反送中運動的執法是否過當亦引起民眾質疑。圖/取自路透

港警方9日指出，港警將與港府不同部門進行大型反恐演練。港警直指，去年反送中運動後，引發的暴力不斷升級，示威者的武器包含爆炸品與槍械，港警預計舉行演練，以提升香港本土恐怖主義的應變能力。

新華社報導，港府警務處助理處長袁旭健9日在記者會上介紹，8日淩晨港警檢獲大量危險品的案件做進一步調查，發現案件中一些證物與警方近期檢獲的土制炸彈高度相似。港警將打擊涉及使用爆炸品或真槍實彈的案件。

袁旭健表示，港警將繼續審視香港面對恐怖襲擊的威脅和風險，靈活制定相關政策和行動部署，使香港社會繼續保持安全穩定。港警將與政府不同部門進行大規模的反恐演練，確保香港警隊有足夠能力去應付任何情況。

警務處有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，過去9個月，反送中運動引發的暴力行為越來越嚴重，示威者最初就地取材，向警員扔磚頭，後來使用彈弓、腐蝕性液體，甚至用刀、弓箭等致命武器襲擊警員。去年11月至12月，警方檢獲大量槍械，包括AR15步槍和實彈。警方近期更多次檢獲爆炸品，情況令人憂慮。

李桂華強調，示威者利用土制炸彈威脅政府和其他市民，在任何文明法治的地方都不能接受，警方對這些惡行予以譴責，並將加強執法，防止這些事件發生。他提醒，若炸彈被引爆，犯案者最高可被判終身監禁。

港警 香港 炸彈

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