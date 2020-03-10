福建泉州旅館倒塌已釀18人死 省委書記要求究責

福建泉州欣佳酒店7日晚間發生倒塌事故，據人民網報導，截至今日上午6時50分，現場已搜救59人，死亡18人，另有12人被困。福建省委書記于偉國表示，要徹底查清事故原因，依法追究責任。

欣佳酒店為此次新冠肺炎疫情的隔離點，該棟建築在7日晚間無預警倒塌。昨日福建省委省政府召開省市縣三級視訊會議。于偉國在會中強調，要徹底查清事故原因，不論涉及到誰，都要依法依規嚴肅追究責任，給人民群眾一個負責任的交代。

對於搜救，他則說，只要有一絲希望就必須作出百倍努力；要深刻汲取血的教訓，全面開展安全生產和安全隱患大排查大整治，切實維護人民群眾生命財產安全。