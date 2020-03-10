泉州欣佳酒店倒塌 母子活埋瓦礫堆逾52小時命大獲救

福建泉州鯉城區南環路欣佳酒店在上周六（7日）晚突然倒塌，事發前酒店被用作新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，集中隔離觀察從省外進入人士。救援人員周一（9日）晚從瓦礫中救出一名女子及其10歲兒子，二人被困逾52小時，目前情況穩定，惟身體相當虛弱要送院治理。

周一晚上約8時，搜救人員透過生命探測器發現有生命跡象，一名消防員於是俯臥下來，朝着瓦礫堆的縫隙大喊，隨即傳來一把男孩的聲音稱跟媽媽一同被困；消防員向內探視，發現該對母子被沙發壓住，逃生通道被鋼筋、樓板和各種雜物層層擋住。

福建泉州酒店坍塌事故3月9日晚現場， 消防員救出被困男孩。（新華社）

男童的母親其後也被救出。（新華社）

救援人員初步判斷二人被困於建築物的第三層，於是緊急集合30名消防員小心翼翼清除障礙物，以免發生二次坍塌，期間又不斷運送生理鹽水和食物給二人；男童被問到身體狀況，他答道：「很好！有水喝。」

經過接近3小時的救援，母子二人被陸續救出，在現場候命的醫護人員便馬上上前檢查，二人顯得十分虛弱，但生命體徵平穩。

一名嬰兒8日凌晨被救出。（網上圖片）

欣佳酒店倒塌事故造成14人死亡，55人獲救，16人仍然被困。救援人員表示，涉事建築為鋼結構，7層整體發生垮塌，樓板結構層層疊壓，房梁屋柱交織密集，內部情況十分複雜，現場要利用電子訊號輔助設備尋找被埋人士手機訊號、人工偵聽確認手機位置，以及出動生命探測器和搜救犬找出被困者，然後用鑿岩機破拆，徒手清理碎石救人。

另據公羊救援浙江總隊隊長王斌表示，樓房倒塌不會全部壓平，在靠近大樑或家具的位置可能有一些存活空間，在黃金救援期72小時內都有希望。

發生倒塌事故前的欣佳酒店。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》