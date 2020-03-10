談「台北法案」 陸專家：部分內容是民進黨政策主張

大陸中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任汪曙申今日在大陸官媒人民日報海外版上撰文，指出美國會剛通過的「台北法案」，就如近年美國推行的幾個涉台法案一樣，均在干涉中國內政，且民進黨在其中均全力遊說與鼓動，一些議案的內容顯顯然是民進黨的政策主張。

汪曙申指出，在「台北法案」上，民進黨政府扮演著極不光彩的角色。在中美兩國戰略競爭加劇，特別是美國政府採取對陸強硬政策的背景下，民進黨政府卻選擇主動充當美國的戰略棋子。民進黨政府謀求加入美國印太戰略，配合美國對陸打「經貿牌」、「香港牌」、「南海牌」，加碼製造兩岸關係對立對抗，配合美國打「台灣牌」。

該文指出，一個中國原則是兩岸的政治基礎，民進黨當局拒不承認「九二共識」，抹黑和反對「一國兩制」，推動「去中國化」政策，加大限制和割裂兩岸交流往來，謀求突破國際一中框架。只要背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益，這是中國大陸的明確立場。

汪署申表示，中國大陸保持對台獨勢力的強大震懾和應變處理的決心能力，民進黨政府「倚美謀獨」只會給台灣帶來深重禍害。從根本而言，台灣的國際參與問題，要在牢牢堅持一個中國原則和「九二共識」政治基礎上，通過兩岸協商談判去妥善解決，這是有經驗可循的。民進黨政府借助美國等外部勢力干預尋求擴大國際空間完全是緣木求魚。