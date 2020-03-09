北京等口岸 李克強：出入境防疫要縝密管理

中國國務院總理李克強今天表示，要進一步防範疫情跨境傳播，推動關口前移，加強出入境相關資訊共用，對北京等出入境人員較多的口岸，要依法實施「縝密的出入境防疫管理」。

李克強並表示，要與「有關國家」教育部門建立協調機制，暫緩或減少留學人員等雙向流動。

據中國政府網，李克強今天召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，對於當前中國國內疫情判斷，他表示，「防控形勢持續向好」，特別是武漢疫情快速上升態勢得到控制，但形勢依然複雜。

李克強強調，要繼續拓展向好趨勢，抓好分區分級精準防控，堅決防止疫情反彈。同時，面對境外新冠肺炎（新冠肺炎）疫情快速擴散帶來的新挑戰，要加強國際合作，做好出入境防疫工作，這有利於有序安全的國際人員流動。

在具體作法上，李克強說，要推動關口前移，加強出入境相關資訊共用，協調推動對來中國的人員、在離境國進行健康檢測，做好航空器清潔消毒、機組防護、健康申報、體溫檢測、飛行途中防控等，採取分區分級分類輸入風險管控措施。

他指出，要嚴格實施出入境人員口岸衛生檢疫和防控工作，在嚴控疫情輸出的同時，對衛生檢疫部門判定的確診病例、疑似病例、密切接觸者等入境人員，按規定落實檢測、轉運、治療、隔離、留觀等措施。