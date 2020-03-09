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正能量報導又惹議 網友：酒店倒塌沒報死亡人數

中央社 / 台北9日電

新冠肺炎疫情衝擊中國政府的領導，官方因此發動「正能量」宣傳，在這股正能量之下，網友嘲諷現在看新聞必須懂算術，因為近日發生的泉州欣佳酒店倒塌報導中，剛開始根本看不到死亡數字。

綜合陸媒報導，福建泉州欣佳酒店7日晚間7時許突然倒塌，共71人被困。這家旅館在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情間徵收作為隔離密切接觸者之用，目前為止已造成10人罹難，另有22人失聯。

微信公眾號「曾穎眼中的世界」發現，陸媒對這起事故的報導中就連出動多少輛消防車都清清楚楚，「唯獨死亡人數，不可知」。

文章質疑，「塌了這麼大一幢樓，居然一個人都沒有死亡。總得給人家一個營救和統計時間嘛。但直到此時，15個小時已過去，所有新聞，除了獲救者數字略有變化，依然沒有一個字提到了死亡人數」。

文章再質疑，「好像這（死亡人數）是這條新聞中頂不重要頂不重要的一個元素。這是這種新聞的通常操作方式嗎？」

求證之後，「曾穎眼中的世界」發現，同樣的陸媒在報導日前巴基斯坦或稍早前柬埔寨的塌樓事件中，死亡人數都赫然放在新聞標題，「難道只有外國人的死，才算死？」

文章說，「這也許就是傳說中的正能量新聞寫作法」，所以讀者可根據最新消息，自行計算，而「現在看新聞，不僅要智商，還要懂算術」。

由於官方剛開始的瞞報，導致新冠肺炎疫情的擴散，政府的威信和領導因此大受質疑，為了扭轉輿論，官媒不久前試圖開始向公眾傳播「正能量」，但偏頗和矯飾的宣傳屢遭批評。

對於這次泉州欣佳酒店倒榻事故，以官媒新華社為例，在相關數字中，剛開始只有被困人數以及多次更新的獲救人數；事故發生約20小時後，8日下午3時零2分的新聞內文中才提到「6人救出時無生命體徵，1例危重症醫治無效死亡，尚有28人正在搜救」，直到發稿為止仍未見進一步的死亡人數。

不過，一些陸媒昨天中午已陸續開始報導罹難人數，例如中新社和新京報。

事故 疫情 肺炎

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