中應為疫情道歉？黨媒刊文：「美才要為H1N1道歉」

對於美國福斯新聞（Fox News）主持人華特斯（Jesse Watters）日前在節目上要求中國應為傳出新冠肺炎疫情道歉，中共黨媒人民網刊登評論回擊，稱美國2009年爆發H1N1流感蔓延214個國家和地區，造成至少1萬8449人死亡，「需要向世界人民道歉的應該是美國。」

人民網6日刊登一篇署名中國國際問題研究基金會研究員、前駐外大使徐貽聰的評論表示，「就在中國人民站在抗擊新冠肺炎疫情的第一線、如火如荼地開展捍衛人類生命鬥爭的關鍵時刻，美國一家媒體主持人竟然在其節目中信口雌黃地要求中國『道歉』，這充分暴露出美國部分人顛倒黑白落井下石的嘴臉，甚為可憎可笑。」

在這篇題為「美國散布『中國道歉論』居心何在？」的評論中提到，「對此類『美國大佬』的言論大概有一種可能，就是『惡人先告狀』，或者是『此地無銀三百兩』，企圖嫁禍於人、遮人耳目。」

評論強調，病毒首先出現在中國，但不一定發源於中國。

文章並稱，在近幾十年間，美國在全世界製造多種災難，有戰爭性質的、有經濟性質的，也有危害人類健康的疫病性質的。「2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少1萬8449人死亡。也許，需要向世界人民道歉的應該是美國。」

與此同時，「參考消息」也發出評論，稱美國主流媒體對中國的「不正常心態」，最重要的原因在於美國對中國發展趨勢感到恐懼。「為了遏制中國，美國對中國進行全方位打壓，而輿論場也是其中一個重要的鬥爭領域。」

在該篇題為「面對中國抗疫成果，《紐約時報》們還在掩耳盜鈴」的評論寫道，「紐時記者毫無道理的傲慢與偏見在這篇訪談中暴露無遺」，「戴著有色眼鏡看中國，在報道中歪曲事實，甚至為了抹黑中國不惜造假」。此前，紐時記者訪問世界衛生組織專家，反問專家中國政府實施限制交通、關閉學校、嚴格檢疫、強制隔離等措施，「中國能夠這麼做難道不是因為它是專制國家嗎？」