快訊

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3／22落幕

關指部機步連爆官兵販毒吸毒 六軍團：重懲、汰除

中應為疫情道歉？黨媒刊文：「美才要為H1N1道歉」

世界日報 / 中國新聞組╱北京8日電
對於美國福斯新聞（Fox News）主持人華特斯（Jesse Watters）日前在節目上要求中國應為傳出新冠肺炎疫情道歉。FoxNews截圖
對於美國福斯新聞（Fox News）主持人華特斯（Jesse Watters）日前在節目上要求中國應為傳出新冠肺炎疫情道歉。FoxNews截圖

對於美國福斯新聞（Fox News）主持人華特斯（Jesse Watters）日前在節目上要求中國應為傳出新冠肺炎疫情道歉，中共黨媒人民網刊登評論回擊，稱美國2009年爆發H1N1流感蔓延214個國家和地區，造成至少1萬8449人死亡，「需要向世界人民道歉的應該是美國。」

人民網6日刊登一篇署名中國國際問題研究基金會研究員、前駐外大使徐貽聰的評論表示，「就在中國人民站在抗擊新冠肺炎疫情的第一線、如火如荼地開展捍衛人類生命鬥爭的關鍵時刻，美國一家媒體主持人竟然在其節目中信口雌黃地要求中國『道歉』，這充分暴露出美國部分人顛倒黑白落井下石的嘴臉，甚為可憎可笑。」

在這篇題為「美國散布『中國道歉論』居心何在？」的評論中提到，「對此類『美國大佬』的言論大概有一種可能，就是『惡人先告狀』，或者是『此地無銀三百兩』，企圖嫁禍於人、遮人耳目。」

評論強調，病毒首先出現在中國，但不一定發源於中國。

文章並稱，在近幾十年間，美國在全世界製造多種災難，有戰爭性質的、有經濟性質的，也有危害人類健康的疫病性質的。「2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少1萬8449人死亡。也許，需要向世界人民道歉的應該是美國。」

與此同時，「參考消息」也發出評論，稱美國主流媒體對中國的「不正常心態」，最重要的原因在於美國對中國發展趨勢感到恐懼。「為了遏制中國，美國對中國進行全方位打壓，而輿論場也是其中一個重要的鬥爭領域。」

在該篇題為「面對中國抗疫成果，《紐約時報》們還在掩耳盜鈴」的評論寫道，「紐時記者毫無道理的傲慢與偏見在這篇訪談中暴露無遺」，「戴著有色眼鏡看中國，在報道中歪曲事實，甚至為了抹黑中國不惜造假」。此前，紐時記者訪問世界衛生組織專家，反問專家中國政府實施限制交通、關閉學校、嚴格檢疫、強制隔離等措施，「中國能夠這麼做難道不是因為它是專制國家嗎？」

新冠肺炎 疫情 流感

延伸閱讀

保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例

因應疫情升溫 聯盟要求球團提防疫應變措施

美國大學生見證台灣大選 體會民主不是理所當然

美國休旅車和皮卡愈來愈大！ 停車不便讓消費者望之卻步？

相關新聞

中應為疫情道歉？黨媒刊文：「美才要為H1N1道歉」

對於美國福斯新聞（Fox News）主持人華特斯（Jesse Watters）日前在節目上要求中國應為傳出新冠肺炎疫情道歉，中共黨媒人民網刊登評論回擊，稱美國2009年爆發H1N1流感蔓延214個國家和地區，造成至少1萬8449人死亡，「需要向世界人民道歉的應該是美國。」

支持世衛組織 中捐款2000萬

新型冠狀肺炎疫情延燒，全球病例超過10萬，多國紛紛向外求援。疫情期間向外大舉收購20.2億只口罩的中國，7日向世界衛生組織捐款2000萬美元，支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助發展中國家提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。有網友將中國此舉視為是對各國的回饋，也有網友認為捐太少，「疫情發源地的中國應資助全世界的醫療費用」。

美眾院通過台北法案 環時：台獨分子迷幻劑

美眾議院日前通過台北法案，大陸官方外圍媒體環球時報社評稱，這是美國國會兩院從去年起就開始推動的又一個粗暴干涉「中國內政」...

泉州隔離酒店崩埋70人 救出35人

泉州市人民政府網站消息，昨天晚間七點半左右，泉州鯉城區欣佳酒店發生樓體倒塌。這間酒店是新冠肺炎疫情發生後，被泉州市鯉城區改造而成的區級醫學觀察點，用以隔離觀察密切接觸者，目前已知有約七十人被埋，至昨晚十時四十四分已救出三十五人。

泉州欣佳酒店倒塌 前商戶指：客房原是大廳隔出來的

泉州欣佳酒店今天晚間七點半突然發生倒塌事件，該酒店是新冠肺炎疫情的隔離點。一名曾經在事發樓內做生意的商戶指出，欣佳酒店所...

泉州隔離旅館倒塌35人獲救 事發前地基曾施工

中國福建泉州一處用於隔離武漢肺炎密切接觸者的旅館，今晚7時許倒塌，約70多人受困，截至晚間近11時已救出35人。據報導，...

泉州一酒店倒塌！陸媒證實為新冠肺炎隔離點 70人被埋已救出35人

泉州市人民政府網站消息，今日晚間7時半左右，泉州鯉城區欣佳酒店發生樓體倒塌。大陸官媒人民日報報導，這間酒店是新冠肺炎疫情...

泉州官方證實市內一酒店倒塌 70人遭困已救23人

福建泉州今日晚間傳出有一家酒店發生倒塌，泉州市人民政府網站證實，今日晚間7時半左右，泉州鯉城區欣佳酒店發生樓體倒塌，被困...

福建泉州一酒店突然倒塌 疑似為新冠肺炎隔離點

福建泉州今日晚間傳出有一家酒店發生倒塌事故。陸媒新京報報導，該酒店疑似為新冠肺炎隔離點，且疑似有人遭埋，目前情況不明，但...

武漢書記要市民感恩共黨引反彈 相關報導被下架

新冠肺炎爆發至今近3個月，當地死亡人數超過2000人，武漢市委書記王忠林近日卻下令，要市民「感恩總書記、感恩共產黨」，引...

港府抗疫滿意度回升9% 「仍有改善空間」

香港民意研究所在上月25日到本月5日共訪問了1023名香港市民對於港府應對疫情的滿意度，並於6日發布最新一期民意調查報告。當中有67%受訪者不滿特區政府應對新冠肺炎的表現，略低於上次調查70%的不滿意度；至於政府的滿意度則回升9%，有21%受訪市民表示滿意政府的抗疫表現。

痛批違法、進退失措…習近平湖北拔官 官媒曝內幕

中國新冠肺炎疫情趨緩，中央近期針對相關官員展開究責。中共黨媒「求是」繼刊出國家主席習近平2月3日「對不作為官員及時問責或就地免職」談話後，最新一期雜誌再「爆料」，刊出習近平2月5日一段措詞強硬的未曝光談話，稱部分地方和部門面對疫情的進退失措、朝令夕改及違法行為，已造成群眾不滿。媒體解讀，這披露了湖北前省委書記蔣超良等人被撤換的內幕。

熱門新聞

福建泉州一酒店突然倒塌 疑似為新冠肺炎隔離點

泉州一酒店倒塌！陸媒證實為新冠肺炎隔離點 70人被埋已救出35人

泉州官方證實市內一酒店倒塌 70人遭困已救23人

福建泉州酒店倒塌 通宵救出逾40人

泉州欣佳酒店倒塌 前商戶指：客房原是大廳隔出來的

武漢書記要市民感恩共黨引反彈 相關報導被下架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。