支持世衛組織 中捐款2000萬

新型冠狀肺炎疫情延燒，全球病例超過10萬，多國紛紛向外求援。疫情期間向外大舉收購20.2億只口罩的中國，7日向世界衛生組織捐款2000萬美元，支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助發展中國家提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。有網友將中國此舉視為是對各國的回饋，也有網友認為捐太少，「疫情發源地的中國應資助全世界的醫療費用」。

人民日報報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭7日會見世界衛生組織總幹事譚德塞，表示中國政府決定向世界衛生組織捐款2000萬美元。陳旭表示，中國政府和人民為抗擊疫情採取了果斷有效措施，全國疫情防控積極向好態勢穩步發展，這不僅是對本國人民生命健康的保護，也為全球公共衛生安全作出重要貢獻。病毒沒有國界，中方願以實際行動參與疫情防控國際合作。

報導指出，譚德塞表示，中國政府在全球疫情應對關鍵時刻克服自身巨大困難，仍向其他發展中國家慷慨解囊及時伸出援手，他對中國此舉表示感謝與高度讚賞，未來將和中方繼續加強協調合作。

中國網友對中國向世衛捐款2000萬美元大都表示肯定，不過也有網友不滿，認為中國是新冠病毒疫情起源地，如今又造成全球疫情和數十億的損失，只捐2000萬美元太少了。

另根據中國海關總署7日發布前2月外貿進出口數據顯示，新冠病毒疫情爆發後，1月24日至2月29日，中國海關共驗放疫情防控物資24.6億件，價值人民幣82.1億元。其中防護用品共24億件，主要包括口罩20.2億只，防護衣2538萬件。

中央社報導，根據官方資料，中國是口罩生產第一大國，2019年生產超過45億只，年產值102億元，佔全球產量一半。但新冠病毒疫情爆發後，因需求暴增，中國反過來向外大舉收購口罩；旅居海外的中國僑民也在當地瘋狂掃貨寄回中國國內，造成多國民眾迄今買不到口罩。