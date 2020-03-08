美眾院通過台北法案 環時：台獨分子迷幻劑

美眾議院日前通過台北法案，大陸官方外圍媒體環球時報社評稱，這是美國國會兩院從去年起就開始推動的又一個粗暴干涉「中國內政」的惡法；還稱，對更加心虛的「台獨」分子來說，法案可能更像是迷幻劑。

社評批評說，美國採取的措施既蠻橫又卑鄙，並稱一個中國原則是國際社會的普遍共識，「美國自己早在40多年前就同中國（北京）建交，現在憑什麼阻撓其他主權國家同中國大陸發展正常國家關係？」還說「台北法案」本身就是違法的，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

社評稱，台灣、還有台灣的「邦交國」，不過是華盛頓對華（陸）戰略博弈的小棋子，或者棄或者用，華盛頓只會考慮自己的戰略需要，不會在意這些棋子的真正利益所在。

文章說，對更加心虛的「台獨」分子來說，法案可能更像是迷幻劑，他們在迷幻中得到稍許的放鬆，同時又因為被錯覺誤導，朝危險的方向走得更遠，直至跌入萬劫不復的深淵。

社評又說，蔡英文大概想賭一把。她不願放下「台獨」的那一分執念，把民進黨當局的政治謀算，再綁上台灣的命運，都放在華盛頓的大輪盤上；挾洋自重者，最後結果都是自輕自賤。政治賭徒結局如何，歷史也早已告訴我們答案。