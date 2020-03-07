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港府抗疫滿意度回升9% 「仍有改善空間」

世界日報 / 香港新聞組╱香港7日電

香港民意研究所在上月25日到本月5日共訪問了1023名香港市民對於港府應對疫情的滿意度，並於6日發布最新一期民意調查報告。當中有67%受訪者不滿特區政府應對新冠肺炎的表現，略低於上次調查70%的不滿意度；至於政府的滿意度則回升9%，有21%受訪市民表示滿意政府的抗疫表現。

香港01報導，香港民意研究所主席鍾庭耀解釋，政府民望回升是基於近日香港疫情的最近發展，例如有滯留武漢港人平安回港、感染個案暫時有所改善、搶購狂熱物資情況緩和等因素，都會令市民抗疫心情上放鬆，但強調政府依然有很大空間改善抗疫表現。

他憂慮政府會將「疫情當政情」處理。他認為特區政府一向的優勢是政治中立，擔心政府傾斜及失去中立性，會令香港失去優勢。

另據媒體報導，特首林鄭月娥5日致函給香港公益金，表示她與港府政治任命官員共44人捐出一個月所得，共1000多萬港元款項，展示管治團隊與市民同心抗疫的決心。

政府發言人說，為紓緩疫情對各行各業和市民造成的打擊，政府透過成立300億港元的「防疫抗疫基金」和新一份《財政預算案》，推出多項措施，紓解民困，不少熱心機構及團體亦一呼百應，積極向弱勢社群伸出援手，幫助他們度過難關。

香港 疫情 新冠肺炎 林鄭月娥

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