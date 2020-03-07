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痛批違法、進退失措…習近平湖北拔官 官媒曝內幕

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
習近平「清洗」湖北官場，嚴厲談話曝光。 中新社
習近平「清洗」湖北官場，嚴厲談話曝光。 中新社

中國新冠肺炎疫情趨緩，中央近期針對相關官員展開究責。中共黨媒「求是」繼刊出國家主席習近平2月3日「對不作為官員及時問責或就地免職」談話後，最新一期雜誌再「爆料」，刊出習近平2月5日一段措詞強硬的未曝光談話，稱部分地方和部門面對疫情的進退失措、朝令夕改及違法行為，已造成群眾不滿。媒體解讀，這披露了湖北前省委書記蔣超良等人被撤換的內幕。

疫情爆發以來，各界要求對湖北官員究責的聲浪不斷，2月13日，湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強被免職，由上海市長應勇、濟南市委書記王忠林接任。多維新聞報導，2月29日出版的新一期「求是」刊出習近平一段未被公開的談話，間接披露蔣超良被撤換的隱秘原因。這是繼上一期「求是」刊文首次披露習近平早在1月7日即就新冠肺炎疫情作出反應後再次「爆猛料」。

報導指出，「求是」刊登「全面提高依法防控依法治理能力，健全國家公共衛生應急管理體系」文章中，披露習近平2月5日講話稱，「這次疫情發生以來，各級黨委和政府在黨中央統一領導下，積極開展防控工作，取得初步成效，但也有一些地方和部門面對突如其來的疫情進退失措，出台的一些防控措施朝令夕改，一些地方甚至出現了嚴重妨礙疫情防控的違法犯罪行為，群眾對此不滿意。」

報導解讀，這是一段措辭相當強硬的講話，揭示了當時湖北政壇接連出現的人事動盪和不斷傳來問責消息的原因。在這次講話之前，習近平剛於2月3日中央政治局常委會上，要求對不作為、亂作為等的官員要及時問責、問題嚴重的要就地免職。會議之後，湖北開始啟動地方問責程序，地方紅十字會和多名武漢市官員被問責甚至免職，這番人事洗牌足見北京對湖北官場的不滿甚至憤怒。一周後，湖北省和武漢市於2月13日雙雙換帥，更加證實了習近平的矛頭所向。

疫情 習近平 新冠肺炎

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