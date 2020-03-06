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陸外交部發言人華春瑩夫官慶病逝 享年55歲

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
中共中央後補委員、中國建築公司董事長因病過世，他是現任中共外交部新聞司司長華春瑩的夫婿。（百度）
中共中央後補委員、中國建築公司董事長因病過世，他是現任中共外交部新聞司司長華春瑩的夫婿。（百度）

大陸官媒今天披露一訃告，中國共產黨第十九屆中央委員會候補委員，中國建築集團公司董事長官慶，3月6日因病醫治無效在北京逝世，享年55歲。

據了解，官慶罹患腦癌，去年曾赴美醫病。他的妻子是現任中共外交部新聞司長兼發言人華春瑩。

澎湃新聞報導，官慶在2015年4月接掌中國建築公司董事長、黨組書記。官慶帶領下的中建業績表現甚佳，在「財富」世界500強排行榜的排名從37位，躍升到2019年的21位。2018年，中建集團新簽合約額26300億元，營業收入12000億元，利潤總額717.9億元。

這個全球最大的投資建設集團獲得標普、穆迪、惠譽等國際三大評級機構信用評級A級，為全球基建行業最高信用評級。

官慶最風光的時刻是2017年10月24日當選為中共十九屆中央委員會候補委員，這一政治光環加身在中建的歷史上還是第一次。

中共

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