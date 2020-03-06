周繼祥在海基會放砲 批評只會做紙上文章

海基會副董事長許勝雄昨（6）日估計，目前大陸台商復工恢復產能的狀況，大約在30%至50%，要真正讓產能超過80%，應該是3月底以後了。他建議，包括口罩在內的醫療設施，在台灣沒有後顧之憂的情況下，應該給予陸方人道關懷。

海基會昨召開總統大選後首次董監事會議，具有政黨代表董事身分的國民黨大陸事務部主任周繼祥發言表示，過去兩岸每逢天災人禍，都會利用機會來互通有無，藉此緩解兩岸關係，如今海基會不但沒有募集物資援助大陸，連國民黨對大陸的救援物資，都遇到手續和成本增加的麻煩。

周繼祥批評，當前兩岸關係不佳，海基會只會做紙上文章，他清查過去兩年國民黨發文給中共中央台辦的函件，有82%的完成率，另外18%因涉及土地或房產糾紛比較麻煩而未能達成，以第一班滯留武漢台胞返台包機為例，海基會不思善用國民黨的管道，反而放任謠言傷害國民黨及兩岸關係。

海基會董事長張小月回應表示，物資應以自身需求最為重要，行有餘力才能幫助別人。

許勝雄受訪時表示，撇開政治的角度來看，目前兩岸雙方的關懷令人擔心，例如第一班接回滯留武漢台胞包機之後，兩岸後續角力迄今讓第二班包機無法成行，這對兩岸穩定、和諧、互信是有傷害的，包括口罩在內的醫療設施，在台灣沒有後顧之憂的情況下，應該給予陸方人道關懷。

許勝雄指出，疫情如果在第1季穩下來，全世界經濟成長還是會受到0.1%至0.3%之間，若到第2季，可能影響0.5至1%之間，因此對全球經濟影響很大，他認為，在疫情結束之前，兩岸應該要有更好的互動，協助大陸對台灣應該是正面的。

至於疫情對兩岸汽車、高科技或石化產業鏈造成的衝擊，許勝雄認為，各方面都有壓力和狀況，汽車產業今年本來就比較淡，大陸擁有80%汽車零件的供應能力，如果汽車零組件無法恢復供應能力，對汽車業的影響會很大，電子資訊通訊產業鏈的問題也是一樣，但所幸電子業不像汽車業那麼大宗和集中，業者應會努力突破產業鏈面臨的問題。

對於陸配及台商因新冠肺炎疫情遭到歧視或汙名化的問題，張小月受訪時表示，她擔任陸委會主委或海基會董事長期間，所接觸到的陸配都非常熱愛台灣，且對這塊土地做出非常正面的貢獻，不論是新來或後到，既然都是台灣人，團結和諧是最重要的，絕大多數台商也都是熱愛台灣、心向台灣。