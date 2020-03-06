許勝雄：大陸台商產能恢復八成 估計要3月底以後

海基會副董事長許勝雄今（6）日估計，目前大陸台商復工恢復產能的狀況，大約在30%至50%，要真正讓產能超過80%，應該是3月底以後了。他建議，包括口罩在內的醫療設施，在台灣沒有後顧之憂的情況下，應該給予陸方人道關懷。

海基會今召開總統大選後首次董監事會議，對於陸配及台商因新冠肺炎疫情遭到歧視或汙名化的問題，海基會董事長張小月受訪時表示，她擔任陸委會主委或海基會董事長期間，所接觸到的陸配都非常熱愛台灣，且對這塊土地做出非常正面的貢獻，不論是新來或後到，既然都是台灣人，團結和諧是最重要的，絕大多數台商也都是熱愛台灣、心向台灣。

至於疫情對兩岸汽車、高科技或石化產業鏈造成的衝擊，許勝雄認為，各方面都有壓力和狀況，汽車產業今年本來就比較淡，大陸擁有80%汽車零件的供應能力，如果汽車零組件無法恢復供應能力，對汽車業的影響會很大，電子資訊通訊產業鏈的問題也是一樣，但所幸電子業不像汽車業那麼大宗和集中，業者應會努力突破產業鏈面臨的問題。

許勝雄指出，疫情如果在第1季穩下來，全世界經濟成長還是會受到0.1%至0.3%之間，若到第2季，可能影響0.5至1%之間，因此對全球經濟影響很大，他認為，在疫情結束之前，兩岸應該要有更好的互動，協助大陸對台灣應該是正面的。

許勝雄說，撇開政治的角度來看，目前兩岸雙方的關懷令人擔心，例如第一班接回滯留武漢台胞包機之後，兩岸後續角力迄今讓第二班包機無法成行，這對兩岸穩定、和諧、互信是有傷害的，因此包括口罩在內的醫療設施，在台灣沒有後顧之憂的情況下，應該給予陸方人道關懷。

張小月則表示，在疫情蔓延的這段時間，海基會向陸方表達希望能妥善照顧我方民眾的醫療及生活方面的所需，海基會會持續密切追蹤疫情的最新發展。