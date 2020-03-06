快訊

台南永康傳銀樓搶案！歹徒搶走金項鍊 估損失20幾萬

美國拒絕女總統! 華倫退出民主黨初選, 不願改挺桑德斯

沙漠蝗蟲還沒來 農業部：草地貪夜蛾已入侵

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
巴基斯坦東部地區持續遭蝗災侵襲。圖為上月當地蝗蟲肆虐景象。（新華社）
巴基斯坦東部地區持續遭蝗災侵襲。圖為上月當地蝗蟲肆虐景象。（新華社）

中國農業農村部5日表示，沙漠蝗蟲有喜馬拉雅山脈阻隔，入侵中國機率很小，但是草地貪夜蛾（秋行軍蟲）確實已入侵，監測顯示今年基數大、北遷時間提早，將是重度發生態勢。

中國網報導，種植業管理司司長潘文博指出，草地貪夜蛾（秋行軍蟲）在2019年首次入侵中國，發生區域主要在西南和華南。其幼蟲可大量啃食水稻、甘蔗和玉米，一年繁衍數代，一隻雌蛾即可產下超過1000顆卵。

專家分析認為，草地貪夜蛾在中國西南華南地區適宜生存，並已經定殖（定居繁殖），而且形成一個「北遷南回、周年迴圈（循環）」的重大遷飛性害蟲；據監測，今年的草地貪夜蛾的蟲源基數大，北遷時間提早，預計是一個重度發生的態勢。

秋行軍蟲 北京 喜馬拉雅山

延伸閱讀

沙漠蝗蟲入侵機率小 中國：秋行軍蟲屬重度態勢

蝗災該怎辦？古代牧鴨滅蝗 為何這次無效？

沙漠蝗或從滇藏疆入侵中國 大陸林草局發緊急防控通知

重磅廣播／從「蝗災概念股」到「雞鴨治蝗」：中國阻擊東非的滅蝗作戰？

相關新聞

脫貧攻堅關鍵年 習近平今下午召開座談會

今年是大陸預計要戰勝脫貧進入「全面建成小康社會」的關鍵年，新華社報導，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平今...

展現同心抗疫 林鄭率港府官員捐港幣1000多萬

香港特首林鄭月娥今日致函給香港公益金，表示她與港府政治任命官員共44人捐出一個月所得，共港幣1000多萬元款項，展示管治...

沙漠蝗蟲還沒來 農業部：草地貪夜蛾已入侵

中國農業農村部5日表示，沙漠蝗蟲有喜馬拉雅山脈阻隔，入侵中國機率很小，但是草地貪夜蛾（秋行軍蟲）確實已入侵，監測顯示今年基數大、北遷時間提早，將是重度發生態勢。

14億人用台灣健保？ 人民日報：鬼扯！

兩岸爭議延燒到台灣健保，大陸官媒人民日報海外網今日刊登「2300萬人的健保14億人用？鬼扯！」的文章，批評台灣綠營人士以...

美眾院通過台北法案 陸學者：無法改變台灣國際空間

美國眾院通過台北法案，廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，不論美國政府官員對台表達多少支持，都無法改變台灣國際空間限縮的事實...

美眾院通過台北法案 環時社評大力批評美台

針對美國眾議院通過台北法案，大陸官媒環球時報6日發表社評，指責美國採取的措施野蠻又卑鄙，並批評台北法案即使生效也軟弱無力...

陸駁假疫情攻台 我：已掌握個案

陸方近期透過網軍對台釋出防疫假訊息，大陸國台辦對此否認，並稱這是民進黨的政策操弄、在編織謊言；陸委會發言人邱垂正昨表示，...

習近平訪日延後 賞櫻變賞楓

關於中國大陸國家主席習近平原定四月對日本的國是訪問，日本內閣官房長官菅義偉五日宣布，防控新冠肺炎疫情是日中兩國目前的首要...

滯留湖北台胞提讓子女先回台 陸委會：由指揮中心決定

針對滯留湖北台胞提出讓子女回台訴求，陸委會副主委邱垂正今日仍重申，防疫第一，相關滯留湖北台胞返台由指揮中心決定。

國台辦駁陸網軍對台放防疫假訊息 陸委會：已掌握個案

陸方近期透過網軍對台釋出防疫假訊息，大陸國台辦對此否認，並稱這是民進黨的政策操弄、在編織謊言；陸委會發言人邱垂正表示，個...

中國網軍散播疫情假消息 陸委會：操作政治分化

政府近日接連披露，中國網軍利用臉書人頭帳戶散播疫情相關的假訊息。對此，陸委會呼籲對岸應以防疫為優先，「以蒼生為念」，操作...

美通過台北法案 國台辦：民進黨挾洋自重加劇緊張

美國會眾議院近日通過台北法案，對此有何評論，中共國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨挾洋自重，結果只會加劇台海地區的和平與穩定...

熱門新聞

14億人用台灣健保？ 人民日報：鬼扯！

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

車內用酒精噴壺消毒引爆炸 男右眼塌陷出血險失明

美通過台北法案 國台辦：民進黨挾洋自重加劇緊張

口罩熔噴布 一個月大漲15倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。