沙漠蝗蟲還沒來 農業部：草地貪夜蛾已入侵
中國農業農村部5日表示，沙漠蝗蟲有喜馬拉雅山脈阻隔，入侵中國機率很小，但是草地貪夜蛾（秋行軍蟲）確實已入侵，監測顯示今年基數大、北遷時間提早，將是重度發生態勢。
中國網報導，種植業管理司司長潘文博指出，草地貪夜蛾（秋行軍蟲）在2019年首次入侵中國，發生區域主要在西南和華南。其幼蟲可大量啃食水稻、甘蔗和玉米，一年繁衍數代，一隻雌蛾即可產下超過1000顆卵。
專家分析認為，草地貪夜蛾在中國西南華南地區適宜生存，並已經定殖（定居繁殖），而且形成一個「北遷南回、周年迴圈（循環）」的重大遷飛性害蟲；據監測，今年的草地貪夜蛾的蟲源基數大，北遷時間提早，預計是一個重度發生的態勢。
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