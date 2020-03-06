脫貧攻堅關鍵年 習近平今下午召開座談會
今年是大陸預計要戰勝脫貧進入「全面建成小康社會」的關鍵年，新華社報導，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平今日下午在北京出席決戰決勝脫貧攻堅座談會並發表重要講話。
報導指出，會議由汪洋主持，座談會以電視電話會議形式召開。
4日習近平曾召開政治局常委會議。儘管現在新冠肺炎疫情仍持續，會議當時指出，要把復工與擴大內需結合起來，「把被抑制的消費是放出來」，要確保完成決戰脫貧攻堅任務。
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