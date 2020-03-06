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展現同心抗疫 林鄭率港府官員捐港幣1000多萬

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
香港特首林鄭月娥。圖/取自本報系資料照
香港特首林鄭月娥。圖/取自本報系資料照

香港特首林鄭月娥今日致函給香港公益金，表示她與港府政治任命官員共44人捐出一個月所得，共港幣1000多萬元款項，展示管治團隊與市民同心抗疫、共渡時艱。

林鄭月娥的這封致函附上了她和所有政治任命官員，包括各司局長、行政長官辦公室主任、各副局長及政治助理，共44人一個月薪酬的支票，捐出共港幣10,805,250元款項，展示管治團隊與市民同心抗疫、共渡時艱。

港媒星島日報報導，港府發言人表示，為紓緩疫情對各行各業和市民大眾造成的打擊，政府透過成立300億元的「防疫抗疫基金」和財政司司長剛發表的20至21年度《財政預算案》，推出多項措施，紓解民困；同時，不少熱心的機構和團體亦一呼百應，積極向弱勢社群伸出援手，幫助他們渡過難關。

報導指出，公益金早前成立公益金及時抗疫基金，照顧市民經濟上的需要，也派發愛心防疫包予基層居民，共同抗疫。相信公益金憑着多年扶貧助弱的經驗，能在此關鍵時刻發揮重要作用，將來自社會各界的善款有效分配予服務社群的機構，令有需要的香港民眾繼續得到支援。

香港特首 林鄭月娥 政治任命

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