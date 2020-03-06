美眾院聲援黎智英 陸外交部駐港公署：賊喊捉賊！
壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨前主席楊森與工黨副主席李卓人等三人2月底遭港警以非法集會為由拘捕，美國眾議院5日對此發表聲明，批評此舉是出自「政治動機」。大陸外交部駐港公署發言人今日表示，相關言論顛倒黑白、荒唐無稽，充斥反中亂港的「政治動機」，包藏唯恐香港不亂的禍心，並稱這完全是賊喊捉賊。
陸外交部駐港公署發言人對此表示強烈譴責和堅決反對。香港是法治社會，任何人都不能淩駕於法律之上。黎智英等人長期從事禍國亂港活動，罪證確鑿，美政客卻把他們粉飾為「集會與言論自由的踐行者」。
聲明並說，香港警方嚴格依據法律對涉嫌犯罪的黎智英等人採取行動，美政客卻顛倒黑白、污蔑港警「濫用法律」是出於「政治動機」，完全是賊喊捉賊。美方還以「香港人權與民主法案」威脅，充分暴露其踐踏法治、為虎作倀的卑劣行徑。
發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。美政客反中亂港的政治動機註定以失敗收場。
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