嚴禁吃出禍來 湖北全面禁食陸生野生動物
新冠肺炎疫情發源源頭被認為是食野味傳出，湖北今日公布一項決定，明確全省禁止食用所有陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，並將依法嚴厲打擊非法野生動物交易。
陸媒新京報報導，湖北省十三屆人大常委會第十五次會議在今日通過「關於嚴厲打擊非法野生動物交易、全面禁止食用野生動物、切實保障人民群眾生命健康安全的決定」，自公佈之日起施行。
決定規定，湖北全面禁止食用所有陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物；法律法規規定重點保護的珍貴、瀕危水生野生動物；法律法規規定禁止食用的其他野生動物。
列入畜禽遺傳資原始目錄的動物，屬於家畜家禽，對其養殖、檢疫以及食用等，按照有關法律法規執行。
決定同時指出，任何組織和個人不得生產、加工、經營使用禁止食用的野生動物及其製品製作的食品。網路交易平台、農(集)貿市場、餐飲場所等交易、消費場所，不得為違規行為提供交易、消費、宣傳的條件、場所或服務。
有關罰則方面，決定規定，違法行為將按照有關法律法規規定給予行政處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。受到行政處罰的，違法資訊將納入社會信用資訊服務平台，依法實施聯合懲戒。
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