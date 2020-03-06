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美眾院通過台北法案 陸學者：無法改變台灣國際空間
美國眾院通過台北法案，廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，不論美國政府官員對台表達多少支持，都無法改變台灣國際空間限縮的事實，法案的通過反而會增加台灣在拓展國際空間問題上的困境。
香港中評社報導，李鵬指出，台灣參與國際活動的核心問題不在於美國支不支持，而是兩岸關係能否搞好。只要民進黨政府繼續在國際上搞凸顯台灣「主權獨立」和「一中一台」的台獨分裂活動，兩岸在涉外領域的鬥爭就不會停止。
李鵬對美國眾議院通過台北法案並不意外，他認為美國之所以升級支持台灣拓展國際空，阻擾台灣的邦交國與中共建交，在很大程度上是因為過去的這些法案和支持沒有多大效果，因此通過加碼的方式來展現決心。
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