美眾院通過台北法案 環時社評大力批評美台

針對美國眾議院通過台北法案，大陸官媒環球時報6日發表社評，指責美國採取的措施野蠻又卑鄙，並批評台北法案即使生效也軟弱無力，並提醒民進黨政府挾洋自重者後果是自清自賤。

台北法案目的在要求美國政府作出實際行動來支援台灣，例如強化雙方經貿合作、協助台灣參與國際組織等，環球以社評「華盛頓又拋出干涉我內政的惡法」作出批評。

社評指出，一個中國原則是國際社會的普遍共識，美國在40多年前就與中共建交，「現在憑什麼阻撓其他主權國家同中國大陸發展正常國家關係？」該社評更說：「台北法案」本身就是違法的，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

社評認為，台北法案並不具有約束力，用詞多是should（應當）不是shall（要），「在兩岸必將統一的大勢面前，這個法案就是一隻蚍蜉」。

社評表示，美國炮製的迷幻劑，讓蔡英文總統和民進黨政府上頭，並稱難道蔡政府「不知道台灣發展所謂的外交關係不過是癡人說夢嗎？不知道台灣只有作為中國的一部分，才能名正言順地出現在國際場合嗎？她在華盛頓面前如此卑躬屈膝，圖的到底是什麼？」

社評最後表示，要提醒民進黨政府，挾洋自重者最後的結果都是自輕自賤，政治賭徒的結局如何，歷史也早已告訴答案。