賣水起家的農夫山泉 推出首款掛耳咖啡

繼現磨咖啡機、咖啡即飲產品後，靠賣水起家的農夫山泉，最近又推出了掛耳咖啡，目前產品已在天貓旗艦開售。

界面新聞報導，根據農夫山泉天貓旗艦店發布的產品信息顯示，掛耳咖啡系列延續了去年5月推出的即飲碳酸咖啡「炭仌」（「仌」拼音為bīng，通「冰」）的名稱，包裝規格為10包一盒。

這些掛耳咖啡的原料來自巴西的三個不同咖啡豆產地，均為阿拉比卡咖啡豆，目前該系列產品正在參與天貓3.8節活動，活動價為人民幣45元（約新台幣197元）一盒；原價為人民幣74元（新台幣324元）。

從在北京部分便利店通路投放現磨咖啡機，到連續推出碳酸即飲咖啡炭仌，再到去年秋季上線3款小瓶裝即飲咖啡，農夫山泉一直在豐富自己的產品線，以挖掘更多咖啡消費場景中的機會。

農夫山泉看上的是一個高速增長的細分市場，根據凱度消費者指數食品飲料戶外樣組數據顯示，在截至2019年11月01日的52周裡，雖然即飲咖啡整體銷售額不到現制咖啡的六分之一，但與上年同期相比呈超過10%的雙位數增長，遠高於整體包裝飲品0.2%的增速。

佔據大陸咖啡消費市場70%的即溶咖啡，也同樣存在機會，從消費場景來看，掛耳咖啡比現磨的更方便，口感上往往又勝出傳統即溶咖啡一籌，可以迎合一部分咖啡愛好者居家、辦公場景下的需求。

不過，作為新人、農夫山泉剛踏入的掛耳咖啡市場上，也是高手雲集。

2019年12月，行業巨頭雀巢就在其金牌系列下推出了研磨濾掛式咖啡新品「手沖大師」，包括中度烘焙和深度烘焙兩款產品，目前在天貓3.8節的活動價是20包人民幣71元，單包價格甚至低於農夫山泉的炭仌掛耳咖啡。

此外，瑞幸咖啡、即溶咖啡網紅品牌「三頓半」旗下也都有掛耳咖啡產品。