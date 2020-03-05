美眾院通過「台北法案」 陸委會呼籲對岸放棄對台恫嚇
針對美國眾議院通過「台北法案」，陸委會發言人邱垂正今日表示，台灣在國際社會遭遇到排擠打壓的根源是來自對岸，呼籲對岸放棄對台政軍恫嚇與統戰分化的作為，並思考兩岸良性互動之道。
美國聯邦眾議院4日以415票比0高票表決通過「台北法案」，法案要求美國政府作出實際行動來支援台灣，如強化雙方經貿合作、協助台灣參與國際組織等。
邱垂正指出，感謝美國國會對推動台美關係與台灣國際參與的支持。盼美方進一步升華台美各項實質交流合作，持續支持台灣的兩岸政策，政府維護兩岸和平穩定現狀的立場不會改變。
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