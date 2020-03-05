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美通過台北法案 國台辦：民進黨挾洋自重加劇緊張
美國會眾議院近日通過台北法案，對此有何評論，中共國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨挾洋自重，結果只會加劇台海地區的和平與穩定。
朱鳳蓮指出，關於美國會眾議院通過有關涉台議案，中共外交部已表明嚴正立場。美國會有關涉台議案公然阻撓其他國家同中國建交、助台拓展所謂「國際空間」，毫無道理。
她表示，「我們堅決反對美方以任何形式干涉中國內政、破壞一個中國原則和中美三個聯合公報」。近一個時期，美國會一而再、再而三操弄所謂涉台議案，只會在兩岸之間挑起更多事端，只會給中美關係製造更多麻煩，最終也會損害美自身利益。
朱鳳蓮強調，民進黨當局總是試圖通過這種形式挾洋自重，其結果只會加劇兩岸關係的緊張與動盪，破壞台海地區的和平和穩定。
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