全球首宗狗確診新冠病毒 香港漁護署稱與患者親密接觸

香港漁護署助理署長薛漢宗說，一名新型肺炎確診患者所飼養的狗隻，對新型冠狀病毒呈弱陽性反應，排除是受環境污染，但估計牠與患者有很親密的接觸，港大公共衛生學院專家會再進行基因分析，比對患者與狗隻病毒基因吻合度。

據香港電台報導，薛漢宗說，該署為有關狗隻進行快速測試時，顯示陽性的時間比平常慢，推斷牠體內病毒基因數量很少，也沒有任何症狀，是全球首宗個案，相信界定為「低份量感染」較適合，可以定義為「確診」。

他表示，暫時沒有任何已註冊藥物可用於狗隻身上治療新型冠狀病毒，但署方可以用舒緩方式減低狗隻的症狀，這次個案的狗隻，體內病毒數量不斷減少，根據以往經驗，突發的冠狀病毒可以在貓狗的體內慢慢產生抗體，中和病毒並且康復。

薛漢宗說，香港漁護署的港珠澳口岸檢疫中心只可容納10多隻動物，有需要時會使用其他動物管理中心進行隔離，也會盡量將受感染及未感染的動物分開處理，將風險降低。