快訊

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

全球首宗狗確診新冠病毒 香港漁護署稱與患者親密接觸

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
全球首宗狗確診新冠病毒，香港漁護署稱，狗隻曾與與患者親密接觸。（新浪新聞網）
全球首宗狗確診新冠病毒，香港漁護署稱，狗隻曾與與患者親密接觸。（新浪新聞網）

香港漁護署助理署長薛漢宗說，一名新型肺炎確診患者所飼養的狗隻，對新型冠狀病毒呈弱陽性反應，排除是受環境污染，但估計牠與患者有很親密的接觸，港大公共衛生學院專家會再進行基因分析，比對患者與狗隻病毒基因吻合度。

據香港電台報導，薛漢宗說，該署為有關狗隻進行快速測試時，顯示陽性的時間比平常慢，推斷牠體內病毒基因數量很少，也沒有任何症狀，是全球首宗個案，相信界定為「低份量感染」較適合，可以定義為「確診」。

他表示，暫時沒有任何已註冊藥物可用於狗隻身上治療新型冠狀病毒，但署方可以用舒緩方式減低狗隻的症狀，這次個案的狗隻，體內病毒數量不斷減少，根據以往經驗，突發的冠狀病毒可以在貓狗的體內慢慢產生抗體，中和病毒並且康復。

薛漢宗說，香港漁護署的港珠澳口岸檢疫中心只可容納10多隻動物，有需要時會使用其他動物管理中心進行隔離，也會盡量將受感染及未感染的動物分開處理，將風險降低。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

佛堂住持確診 香港累計102例

驚！香港寵物犬驗出新冠「弱陽性」 農委會建議這麼做

陸學者：蔡政府傷大陸民意 疫情過後兩岸進一步惡化

港府更改電視播放規定 夾雜政治爭議

相關新聞

全球首宗狗確診新冠病毒 香港漁護署稱與患者親密接觸

香港漁護署助理署長薛漢宗說，一名新型肺炎確診患者所飼養的狗隻，對新型冠狀病毒呈弱陽性反應，排除是受環境污染，但估計牠與患...

全球疫情統計／波士尼亞確診首例 南韓確診人數破6千人

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸中科院：新冠病毒演化出亞型 更具侵略性、傳染力更強

據報導，論文作者認為，L亞型在武漢爆發的早期階段更為普遍，而L亞型的發生頻率在1月初後有所下降。作者認為，人為干預可能對L亞型施加了更大的選擇性壓力，如果沒有這些干預，L亞型可能更具侵略性和擴散得更快速。另一方面，由於選擇壓力相對較弱，在進化上較老且攻擊性較小的S亞型可能在相對頻率上有所增加。

大陸研究：平均氣溫8.72℃ 新冠病毒可能最適合傳播

中山大學公共衛生學院王茂團隊近日在醫學預印本網站MedRxiv發表首個新冠病毒與氣候關係的研究，經收集27個國家429個城市約2.5萬例確診新冠肺炎患者發現，當平均氣溫在8.72℃時，新冠病毒可能最適合傳播。

新冠病毒攻擊中樞神經系統 北京出現首例

首例新冠肺炎合併腦炎患者2月25日從首都醫科大學附屬北京地壇醫院出院，主持救治該患者的北京地壇醫院ICU主任劉景院提醒，面對患者出現意識障礙，一定要考慮病毒可能攻擊中樞神經系統。此前針對SARS、MERS的研究也顯示，引發這兩種疾病的冠狀病毒，同樣有引起中樞神經系統損傷的案例。

北京臨床病例：新冠病毒攻擊中樞神經系統

北京地壇醫院臨床病例顯示，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）會累及中樞神經系統，患者若出現意識障礙，一定要考慮可能是病...

公主號106名港人檢疫期滿 離開隔離營

首批入住火炭駿洋邨檢疫中心的鑽石公主號108名旅客隔離期滿，除了2名確診患者正留院治療外，其餘106人5日凌晨陸續離開火炭駿洋邨檢疫中心，有人自行攜同行李離開，亦有人選擇乘坐由民安隊安排的專車往大圍站

佛堂住持確診 香港累計102例

香港昨天新增2宗新冠肺炎確診個案，另有1宗「初步確診」個案，累計確診個案增至102宗。此外，有43人康復出院

港府包機接244滯湖北港人抵港 3發燒被拒

港府安排四班包機，連續兩天接載滯留湖北的香港人返港，首日兩班包機接載244人，抵港後隨即送往隔離中心檢疫14天

調查出爐：山東任城監獄爆疫情 從武漢自駕到山東人員傳染幹警職工

中央政法委4日表示，經調查，山東省任城監獄新冠肺炎疫情事件是由1月21日從湖北武漢自駕車到達山東濟寧的人員，傳染給監獄幹警、職工，進而造成部分幹警和罪犯感染。另外，山東省司法廳前黨委書記等11人被立案審查調查

武漢男出院5天疑復發猝死 報導被刪引發關注

澎湃新聞報導，武漢一名確診感染新冠肺炎的36歲男子李亮，經治療後於2月26日被認定康復出院，卻在轉至指定康復點隔離觀察期間，3月2日突然又病發死亡。根據李亮妻子梅女士提供由武漢市衛健委開具的「居民死亡醫學證明（推斷）書」顯示

中共副外長馬朝旭：將向周邊國家提供疫情協助

中共外交部副部長馬朝旭五日上午表示，自新冠肺炎疫情發生後，截至本月2日，中國共收到62個國家及7個國際組織捐贈口罩、防護...

熱門新聞

立委提「黃安條款」擬修法 他直言這群台灣人才是健保虧損主因

全球疫情統計／波士尼亞確診首例 南韓確診人數破6千人

犯罪情節比較輕？法醫高大成：建議也開除蔡英文黨籍

新冠肺炎病毒已突變 L亞型傳染力更強

全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。