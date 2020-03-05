港府再派包機 接載湖北港人

香港當局今天連續第二天派出包機到中國大陸湖北省，接載部分滯留當地的港人返回。

當局昨天已派遣兩班包機到湖北接載244人回港，今天再按計畫派出兩班包機到當地，預定接載超過200人回港，首班包機已於下午4時半從武漢天河國際機場抵港。

另一班包機預定於晚上8時許抵港。

今天回港的港人同樣會被送到火炭駿洋邨臨時檢疫中心，接受14天隔離觀察。

武漢因2019年冠狀病毒疾病封城後，有3000多名港人滯留當地，港府日前決定自昨天起一連兩天共派出4班包機到當地接載部分港人返港。

上月19日，港府也曾派出專機到日本接載了鑽石公主號郵輪上的225名港人回港，這些港人回港後也被送到駿洋邨隔離14天，首批接受隔離的108人已於今天凌晨離開。

接載返港的225人中，有兩人在隔離期間確診感染武漢肺炎。