美眾議院通過台北法案 陸外交部：堅決反對

美國聯邦眾議院以表決方式通過台北法案，大陸外交部發言人趙立堅今（5）日對此表示，美國國會有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，中方堅決反對。

趙立堅表示，一個中國原則是人心所向、大勢所趨，是國際社會的普遍共識，世界上已有180個國家與中國建交，美國早在四十多年前就在一個中國原則基礎上與中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，也是逆潮流而動。

他說，我們敦促美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，採取切實措施，阻止有關議案成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台灣和平穩定。