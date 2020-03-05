美電視台主持人要中國就疫情道歉 陸外交部：荒謬可笑

大陸外交部發言人趙立堅今（5）日主持例行記者會。有記者提問，美國福斯電視台主持人沃特斯3月2日在節目中稱，新冠病毒起源於中國，要中國人就疫情正式道歉，對此，趙立堅表示，該主持人言論荒謬可笑，充分暴露出他對中國的傲慢、偏見和無知。

趙立堅稱，第一、疾病是人類的公敵，各國患病的人都是受害者，不知道道歉論從何說起，當前世界各國人民都在努力攜手共同抗擊新冠肺炎疫情，世界衛生組織多次表示，汙名化比病毒本身更危險，在這個時候個別人散佈這種毫無邏輯的言論，居心何在？

第二、中國道歉論毫無根據也毫無道理，目前病毒源自何處尚無定論，無論病毒源自哪裡，中國與其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨阻擊疫情蔓延的挑戰。2009美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年導致至少1萬8449人死亡，誰要求美國道歉了嗎？

第三、中國抗疫體現一個負責任大國的應有擔當，在此次疫情防控中，中國力量、中國效率、中國速度受到了國際社會廣泛讚譽，為了世界各國人民的健康和安全，中國人民也付出了巨大犧牲，作出了重大貢獻，全球170多個國家領導人和40多個國際地區組織負責人向中國領導人來函來電、發表聲明，表示慰問支持，對中國抗疫舉措及其積極成效以及為阻止疫情蔓延，做出的巨大犧牲予以高度肯定。