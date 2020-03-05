聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情重創兩岸關係 中共黨報連日發文批蔡政府

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
新冠肺炎疫情讓原本已經冰封的兩岸關係再度雪上加霜。新華社資料照片
新冠肺炎疫情讓原本已經冰封的兩岸關係再度雪上加霜。新華社資料照片

新冠肺炎疫情讓原本已經冰封的兩岸關係再度雪上加霜，中共黨報人民日報海外版近日接連發文批判蔡政府，今（5）日再度發表「民進黨當局的謊言一戳就破」的文章。

文章稱，防疫優先、弱勢優先，這八個字無比正確，道德高尚。但吊詭的是，恰恰是民進黨當局成天掛在嘴上的這八個字，讓身在武漢的台胞無法回家。孩子不能上學，大人無法上班，慢性病患者無法如期開藥就醫。民進黨當局甚至將他們的名字註記，航空公司不能賣票給他們，就算有了機票，出入境部門也不放行他們入境回家。

文章直指，當下的台灣，假「防疫優先」之名而行的，是政治盤算。其次，「弱勢優先」這個體現人性光輝的詞，也被台獨潑了一身髒水。

文末表示，如果真心不想讓在鄂台胞回家，但「又做又立」想虛晃一槍，那就請放過防疫優先、弱勢優先，別糟蹋了這八個漢字！

民進黨 新冠肺炎 患者

延伸閱讀

防疫升級 台鐵拍板近千輛區間車、莒光號加裝乾洗手液

新冠肺炎衝擊中華職棒 球賽有無觀眾桃市府籲中央決定

「群益一戶通」防疫免出門 線上開戶百萬大FUN送

包機卡關兩岸互嗆 陸批蔡政府罔顧事實

相關新聞

疫情重創兩岸關係 中共黨報連日發文批蔡政府

新冠肺炎疫情讓原本已經冰封的兩岸關係再度雪上加霜，中共黨報人民日報海外版近日接連發文批判蔡政府，今（5）日再度發表「民進...

港媒：蘇貞昌激怒大陸 重傷兩岸

香港中評社今（5）日發表「快評」文章指出，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日針對第二批急需返鄉的滯鄂台胞迄今無法成行一事指出，民...

習近平：擴大復工復產 釋放被抑制消費

大陸新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平昨主持中共中央政治局常委會議，強調要清醒認識當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性，精準有序推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。同時，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來。

新華網：世界應感謝中國 美國應對中國道歉

中共官媒《新華網》4日刊登了一篇題目為《理直氣壯，世界應該感謝中國》的文章稱，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝，沒...

中共外交部：美國才是名副其實的「駭客帝國」

中國大陸「國際安全智庫」微信公眾號3月3日文章稱，360公司日前經過調查分析發現，美國中央情報局（CIA）攻擊組織（AP...

習近平：精準有序推動復工復產 把疫情損失降到最低

新冠肺炎疫情持續，中共中央政治局常委會4日召開會議，研究當前疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。中共總書記習近平在會上強...

自由之家年度報告 台灣亞洲第二中國最不自由

自由之家今天公布2020年全球自由度調查報告，台灣以93分繼續名列自由國家，在亞洲僅次日本。中國則再度被列為最不自由國家...

病毒起源何處 大陸專家說法不一

對於新冠肺炎，中國大陸專家鍾南山最近說「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國」；但另一位專家張文宏認為，若源於境外，中...

包機卡關兩岸互嗆 陸批蔡政府罔顧事實

大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日下午表示，由於民進黨當局一再阻撓，1148名急需返鄉的滯鄂台胞迄今無法回家。蘇貞昌日前又公開散...

抗疫高官自肥？醫院領導日領補助42000元 遠超醫護被罵翻

新型冠狀肺炎疫情升溫，全國醫護投入戰鬥令民眾敬佩，日前卻傳出陝西安康市中心醫院領導補助1天9900元人民幣（約新台幣42000元），相對於一線醫護有人只日領2、300元（約新台幣860元至1300元）人民幣的補助，引發「醫院抗疫補助領導醫院的批評聲浪。該院3日承認對一線防控人員工作補助核定「把握不準、審核不嚴」等問題，目前市衛健委已介入調查。

中國科學院：新冠病毒突變2種 L亞型傳染力強

中國科學院期刊「國家科學評論」3日發表文章，指2019冠狀病毒近期產生149個突變點，演化出L亞型和S亞型2種亞型。其中...

全球大學排名 香港多所大學研究競爭力退步

英國教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）全球大學學科院校最新排行出爐，香港境內大學的部分學科名次下跌，外界擔憂，香港持續不斷的社會動盪將影響香港高等教育的未來競爭力。

熱門新聞

陸16歲網紅瘋整形 3年動刀60次網嚇喊整成鬼

新華網：世界應感謝中國 美國應對中國道歉

休市2個月後 1家4口竟還住在武漢華南海鮮市場

港媒：蘇貞昌激怒大陸 重傷兩岸

病毒起源何處 大陸專家說法不一

中國科學院：新冠病毒突變2種 L亞型傳染力強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。