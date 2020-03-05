疫情重創兩岸關係 中共黨報連日發文批蔡政府

新冠肺炎疫情讓原本已經冰封的兩岸關係再度雪上加霜，中共黨報人民日報海外版近日接連發文批判蔡政府，今（5）日再度發表「民進黨當局的謊言一戳就破」的文章。

文章稱，防疫優先、弱勢優先，這八個字無比正確，道德高尚。但吊詭的是，恰恰是民進黨當局成天掛在嘴上的這八個字，讓身在武漢的台胞無法回家。孩子不能上學，大人無法上班，慢性病患者無法如期開藥就醫。民進黨當局甚至將他們的名字註記，航空公司不能賣票給他們，就算有了機票，出入境部門也不放行他們入境回家。

文章直指，當下的台灣，假「防疫優先」之名而行的，是政治盤算。其次，「弱勢優先」這個體現人性光輝的詞，也被台獨潑了一身髒水。

文末表示，如果真心不想讓在鄂台胞回家，但「又做又立」想虛晃一槍，那就請放過防疫優先、弱勢優先，別糟蹋了這八個漢字！