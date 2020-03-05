港媒：蘇貞昌激怒大陸 重傷兩岸

香港中評社今（5）日發表「快評」文章指出，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日針對第二批急需返鄉的滯鄂台胞迄今無法成行一事指出，民進黨當局一再阻撓，蘇貞昌日前又公開散布「蘇式謊言」，繼續罔顧事實、顛倒黑白，謊稱「卡關就卡在大陸」，真不知人間還有羞恥二字。

文章稱，朱鳳蓮痛斥「蘇式謊言」，直接點名蘇貞昌，用詞嚴厲，難掩憤慨，可見對「蘇式謊言」及蘇貞昌其人十分厭惡，也已被激怒。一周前，人民日報海外網即以「蘇式謊言可以休矣！」為題駁斥蘇貞昌。在確鑿事實面前，民進黨當局支支吾吾，閃爍其詞。

文章表示，「蘇式謊言」其實並不高明，很容易揭穿，因為事實俱在。「蘇式謊言」符合欺騙的定義，誤導他人、隱瞞真相，推廣假的想法、概念或信念。在中文中，欺騙他人的人叫做騙子，被欺騙的狀況叫做上當。「蘇式謊言」是拙劣的欺騙，一戳就穿。

文末表示，「蘇式謊言」堵塞了滯鄂台胞返鄉之路，重傷兩岸關係。國台辦點名蘇貞昌、痛斥「蘇式謊言」，是忍無可忍，不得不為。惟時間會證明，短視政客害人害己，種其因者，須食其果。