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習近平：擴大復工復產 釋放被抑制消費
大陸新冠肺炎疫情趨緩，中共總書記習近平昨主持中共中央政治局常委會議，強調要清醒認識當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性，精準有序推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。同時，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來。
據央視新聞，習近平在會議上指出，當前已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢，要加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，完善相關舉措，鞏固和拓展良好勢頭，力爭經濟社會發展早日全面步入正常軌道。
該會議強調，要在擴大對外開放中推動復工復產，也要有針對性地開展「援企、穩崗、擴就業」工作，做好大學畢業生、農民工等重點群體就業工作，積極幫助個體戶紓困。同時，要抓好春季農業生產，做好農產品保供穩價工作。加大對貧困地區、貧困人口的幫扶，在復工復產中優先吸納貧困地區勞動力務工就業，確保完成決戰脫貧攻堅任務。
會議指出，湖北和武漢疫情防控任務依然艱巨繁重，「其他地區人員」流動和聚集增加帶來的疫情傳播風險在加大，對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低。會議重申，要深化疫情防控國際合作，發揮負責任大國作用。
此外，要持續加強湖北省和武漢市疫情防控工作，繼續保持「內防擴散、外防輸出」的防控策略，也要突出抓好北京等重點地區疫情防控，完善京津冀聯防聯控機制，在人員流動引導、交通通道防疫、企業復工復產等方面加強協調聯動。
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