新華網：世界應感謝中國 美國應對中國道歉

中共官媒《新華網》4日刊登了一篇題目為《理直氣壯，世界應該感謝中國》的文章稱，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝，沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抗議疫情的時間窗口。

這篇署名「黃生看金融微信公號」文章強調，「可以說中國一己之力，硬生生的將新冠肺炎疫情擋住了很長一段時間，真的是驚天地、泣鬼神！」

文章說，新冠肺炎在武漢爆發後，美國政府第一個宣布從中國撤僑，導致其他國家跟進，令中國非常被動；而且美國還對中國間接宣布旅行禁令，讓其他國家變相對中國形成孤立，對中國經濟衝擊很大；此外，美國高層官員「幸災樂禍」，稱中國疫情對美國有利，有利於企業迴流；《華爾街日報》稱中國是真正的東亞病夫，《紐約時報》譴責武漢封城是侵犯人權。

文章強調，美國的這些做法非常不厚道，可謂是「落井下石，趁人病要人命」，實在讓人不齒。相反中國沒有落井下石，沒有譴責美國，沒有宣布禁止醫療用品出口美國，沒有宣布對美國的旅行禁令，因此，疫情開始蔓延的美國更應該為之前的錯誤行為向中國道歉。

文章又表示，近段時間以來，有一種聲音故意炒作，說中國欠世界一個道歉，文章強調，這是非常荒謬的，中國為了抗擊疫情，做出巨大犧牲，付出巨大經濟成本，切斷病毒傳播途徑，沒有哪個國家做出如此大的犧牲和付出。

文章認為，疫情雖在中國爆發，但源頭並不一定在中國，如今美國、義大利、伊朗等確診病例沒有亞洲接觸史就說明這點，因此「中國更沒有理由道歉」。