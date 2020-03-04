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中共外交部：美國才是名副其實的「駭客帝國」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共外交部發言人趙立堅稱，美國才是是名副其實的「駭客帝國」。（香港電台照片）
中共外交部發言人趙立堅稱，美國才是是名副其實的「駭客帝國」。（香港電台照片）

中國大陸「國際安全智庫」微信公眾號3月3日文章稱，360公司日前經過調查分析發現，美國中央情報局（CIA）攻擊組織（APT-C-39）對中國關鍵領域進行了長達十一年的網路滲透攻擊；在此期間，中國航空航天、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等多個單位均遭到不同程度的攻擊。

在4日的中共外交部例行記者會上，中共外交部發言人趙立堅就上述事件回應稱，長期以來，美國政府有關機構違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模有組織、無差別的網路竊密、監控和攻擊，這早已是人盡皆知。

他表示，從「維基解密」到「史諾登事件」，再到近期的「瑞士加密機事件」，美方這種不道德的行徑一再暴露，360公司有關的報告是又一有力的例證。

趙立堅稱，事實證明，美國才是全球最大的網路攻擊者，是名副其實的「駭客帝國」；美方卻賊喊追賊，時時處處把自己裝扮成網路攻擊的受害者，充分暴露美方在網絡安全問題上的虛偽性和雙重標準。

他指，中國一直是美方網路竊密和攻擊的嚴重受害者，中方就此多次向美方提出嚴正交涉。中方再次強烈敦促美方作出清楚解釋，立即停止此類活動，還中國和世界一個和平、安全、開放、合作的網路空間。

網路攻擊 中共 駭客

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