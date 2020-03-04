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習近平：精準有序推動復工復產 把疫情損失降到最低

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平強調，要精準有序推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。（新華社資料照片）
中共總書記習近平強調，要精準有序推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。（新華社資料照片）

新冠肺炎疫情持續，中共中央政治局常委會4日召開會議，研究當前疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。中共總書記習近平在會上強調，要清醒認識當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性，精準有序推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。

據央視新聞，習近平在會議上指出，當前已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢，要加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，完善相關舉措，鞏固和拓展良好勢頭，力爭經濟社會發展早日全面步入正常軌道。

習近平強調，要清醒認識當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性，增強統籌抓好各項工作的責任感和緊迫感。湖北和武漢疫情防控任務依然艱巨繁重，其他地區人員流動和聚集增加帶來的疫情傳播風險在加大，對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，繼續抓緊抓實抓細。

習近平表示，要深化疫情防控國際合作，發揮中國負責任大國作用。要抓緊推進經濟社會發展各項工作，精準有序推動復工復產，把疫情造成的損失降到最低限度。

此外，會議強調，要持續加強湖北省和武漢市疫情防控工作，繼續保持內防擴散、外防輸出的防控策略。也要突出抓好北京等重點地區疫情防控，完善京津冀聯防聯控機制，在人員流動引導、交通通道防疫、企業復工復產等方面加強協調聯動。

會議還指出，要繼續加強病毒溯源和傳播機理研究，要根據疫情分區分級推進復工復產，也要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來。

會議強調，要在擴大對外開放中推動復工復產，也要有針對性地開展「援企、穩崗、擴就業」工作，抓好春季農業生產，做好農產品保供穩價工作。要加大對貧困地區、貧困人口的幫扶，在復工復產中優先吸納貧困地區勞動力務工就業，確保完成決戰脫貧攻堅任務。

隨着疫情持續，中國大陸經濟社會運行已受到影響。近期一份報告顯示，整個2月份中國大陸僅有三分之一的企業復工，另外整個中小企業受衝擊嚴重。為消除不利影響，政府將提供超兆元人民幣的減費降税。

疫情 新冠肺炎 習近平

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