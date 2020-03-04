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滯留湖北港人返港 首批109人

中央社 / 香港4日電

香港當局派往中國大陸湖北省的首班包機今天傍晚5時左右抵達香港國際機場，機上109人下機後，由專車從停機坪直接送往檢疫中心隔離觀察14天。

首班包機今早從香港飛往武漢天河國際機場，下午2時半起飛，傍晚抵港，機上109人因為武漢封城而滯留當地已有一個多月，當中有老有少，也有一家人。

港府對這次接載行動採取高度防疫措施，搭乘包機的人從離開當地住所到登機期間，至少量5次體溫，以及登機後要穿上全副防疫保護衣等。

他們稍後抵達位於火炭的臨時檢疫中心後，也要使用消毒液洗澡，清潔全身。

港府計畫今明兩天各派出兩班包機到湖北接載部分滯留港人返港，兩天會接載533人；今天另一班包機預料於晚上8時許抵港，全天共接載250多人。

目前有超過3000名港人滯留湖北。港府官員表示，這兩天接載行動完成後，會與湖北當局商討下一步的接載安排。

香港 機場

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