香港包機接湖北港人返家 一人發燒未能登機

香港政府今天派遣2班包機接載部分滯留中國大陸湖北省的港人回港。但據報導，一名港人抵達機場後因出現發燒症狀，未能登機。

港府派出的首班包機共接載109人回港，已自武漢天河機場起飛，下午4時15分抵港，機上所有人都被要求穿上防疫保護衣和口罩，各人也相距一至兩個座位，以避免交叉感染新冠肺炎。

商業電台報導，一名港人抵達天河機場後因為有發燒症狀，未能登機。

相關官員先前公布，港府今天派出的2班包機，共計將搭載258人回港，但最終返港人數要視檢疫及其他狀況而定。

今天第2班包機預定今晚8時40分抵達香港。

2月底，港府也曾派專機到日本接載鑽石公主號上的港人回港。綜合衛生官員資料及媒體報導，相對於鑽石公主號的做法，港府對這次行動採取更嚴格的防疫措施，比如量度體溫次數較多、所有人在機上要穿著保護衣，以及抵達本地檢疫中心後要使用消毒液徹底洗澡。