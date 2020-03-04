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抗疫高官自肥？醫院領導日領補助42000元 遠超醫護被罵翻

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電
圖為醫護人員穿著防護衣在地板上休息。取材自微博
圖為醫護人員穿著防護衣在地板上休息。取材自微博

新型冠狀肺炎疫情升溫，全國醫護投入戰鬥令民眾敬佩，日前卻傳出陝西安康市中心醫院領導補助1天9900元人民幣（約新台幣42000元），相對於一線醫護有人只日領2、300元人民幣（約新台幣860元至1300元）的補助，引發「醫院抗疫補助領導醫院的批評聲浪。該院3日承認對一線防控人員工作補助核定「把握不準、審核不嚴」等問題，目前市衛健委已介入調查

澎湃新聞報導，一名網友2日在微博中貼出安康市中心醫一份抗疫一線補助名單稱，該院的抗疫補助中領導專家拿到的錢比服務確診患者的工作人員都高，一線員工遭遇了各種剋扣，消息一出，引發大量網友關注轉發。

3月3日，安康市中心醫院在其微信公眾號發布消息回應稱，該院存在對一線防控人員工作補助核定把握不準、審核不嚴等問題。同日，安康市衛健委回應稱，目前市衛健委已介入調查。

據網友貼出的名單顯示，安康市中心醫院此次預發放的抗疫補貼中，負責預檢分診及發熱門診、急診內科、CT室的醫護人員核定的補貼在400到4000元人民幣（約新台幣1700元至17000元）之間，其中大部分醫護人員補貼金額不足1000元人民幣（約新台幣4300元）。

另一方面，網友用紅線在表格中圈出39人，其中顯示，他們的補貼金額在8000到12000餘元人民幣（約新台幣34000元至51000元）之間，公示名單中註明這些人大多為安康市新型冠狀病毒感染的肺炎病例醫療救治專家組成員，也有控感科工作人員及院長助理。該網友稱，這些人大多只是「偶爾背著手東轉西罵一圈，發熱門診專家值班一兩次」。

報導稱，安康市中心醫院3日在其微信公眾號回應稱，醫院3日上午緊急召開領導班子和相關人員專題會議，會議認為，醫院存在對一線防控人員工作補助核定標準把握不準，審核不嚴等問題，錯將擬上報審核一線疫情防控人員臨時性工作補助名單公示為補助標準，在未經上級審核批准前，內部職工反響較大，引起關注，該院黨委書記、院長陳文乾已對重新核定提出嚴格要求。

隨後，安康市衛健委一名工作人員稱，關於安康市中心醫院疫情防控補貼一事的質疑及相關問題，輿情發生後，安康市衛健委第一時間注意到，目前已介入調查。

網友表示，補助一定要給予那些真正奮鬥在一線的醫護人員，他們的功勞無可替代。批評安康市中心醫院領導沒去一線也要拿補貼，「自己給自己日開萬元人民幣，被爆出來然後再自查？」「要是沒被捅出來，這9900元人民幣（約新台幣42000元）不就進腰包了啊！」還有人嘲諷表示，這麼高的補助，需要我們捐多少錢才行啊？

醫護人員

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