中美防長通電話 魏鳳和：雙方要透過對話解決分歧
中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和應約與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）通電話。
據新華社報導，魏鳳和談及中方防控新型冠狀病毒肺炎疫情的情況。他表示，中美兩軍要認真落實兩國元首共識，堅持協調、合作、穩定的總基調，本著平等和相互尊重精神通過對話磋商解決分歧，推動中美關係沿著正確軌道向前發展。
艾斯培對中方特別是中共軍隊為防控疫情所作的努力表示讚賞，並表示願意密切美中兩軍對話磋商，加強包括防疫抗疫方面的交流合作。
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