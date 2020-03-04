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香港的大學研究競爭力整體下滑 反送中可能雪上加霜

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
QS全球大學學科排名公布，香港高等教育的研究競爭力整體下滑。圖為香港理工大學一隅。新華社
QS全球大學學科排名公布，香港高等教育的研究競爭力整體下滑。圖為香港理工大學一隅。新華社

全球大學學科院校最新排行出爐，香港境內大學的部分學科名次下跌，引起外界擔憂，香港持續不斷的社會動盪將影響香港高等教育的未來競爭力

英國教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）3日公布2020全球大學排名，香港許多大學學科名次下滑，包括香港大學及香港中文大學。

分析師表示，最新排名反映出香港的大學研究競爭力整體下滑的趨勢。

儘管許多學科排名都倒退，香港大學牙醫科依然保持全球第四名；而香港演藝學院為全球第七名的表演藝術高等教育機構，比去年上升了六個名次。

這項大學院校排名評比83個地區、1368間高教機構的48個學科、1萬3138個計畫。排名的基礎指標包括學術及雇主名聲、研究引述及其影響。

香港大學39個被分析的科目中，21個學科排名下降、七個學科上升。教育學科下降一名至全球第七名，醫學科則掉了五名，排名全球第35。政治暨國際學科為今年跌落的最慘的學科，從去年的16名掉到31名。

香港中大37個學科有12個排名下滑，只有八個排名提高；香港理工大學的24個學科中有六個排名下滑，三個排名上升。

QS研究部主任梭特（Ben Sowter）向南華早報表示，大學排名並不反映去年香港反政府抗議活動，這些數據早於抗議前就已收集。數據是在去年1月至4月收集，分析則在10月至12月進行。

梭特表示，香港的大學競爭力下滑更多原因是關於研究表現，同時，中國大陸機構表現不斷進步。

梭特表示，香港持續不斷的紛擾也可能阻礙國際學生、老師、研究人員選擇在香港的大學念書或工作，導致大學的研究影響力和聲譽下降。

香港理工大學 港大 競爭力

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