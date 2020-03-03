藉疫情監控行社會控制 中國推健康碼引發疑慮

中國正在透過「健康碼」軟體作為防疫控管的依據。但是，健康碼對個人健康的判斷機制不明確，一旦發生失誤恐引發大問題，加上有可能成為警方監控工具，這些都讓外界產生疑慮。

綜合陸媒報導，健康碼是一個有紅、黃、綠三種顏色的二維碼，由阿里巴巴旗下的釘釘平台和支付寶設計，作為武漢肺炎疫情下的出行控管工具。

健康碼採個人自願申領方式，根據個人申報資訊和權威部門提供的防疫相關資訊判定生成，動態更新。出現紅色代表隔離，綠色代表通行，不同的地區和情況可能會設定出對健康碼的不同要求。

理論上，紅碼和黃碼的人在「滿足疫情防控條件」後，會轉為「綠碼」。但是，開發公司和官員都沒有詳細解釋健康碼系統是如何對用戶分類，這讓被強制隔離的人感到恐懼。

目前這個系統已在超過200個城市應用，涵蓋地鐵、社區、辦公室、醫療保險支付、商場超市、機場車站等多個生活場域，並持續擴大應用範圍。在杭州、溫州，健康碼均已提供看病買藥功能。

天津市網信辦提出的問答整理說，健康碼是基於個人線上填報資訊與後台資料即時計算比對，經後台審核後生成，「人工無法干預或修改結果」，若對結果存疑，要撥打諮詢電話。

讓科技完全掌握民眾生活，看似管理方便，卻難以避免混亂。

法制日報2日報導，有民眾因為在海南省申領操作健康碼失誤，導致在機場無法登機，只好經由多部門共同研究解決。

報導說，海南省尚未把健康碼顏色由紅、黃轉綠的「核驗權」下放到市，「一旦誤填短時間內很難修改轉換」。

在浙江溫州，2月17日不少民眾要出門卻發現自己的健康碼顯示為紅色。但他們既沒有去過湖北也沒有在近期接觸病人，一時十分驚慌。

浙江新聞app報導指出，這是因為當天上線的溫州健康碼湧入大量民眾線上申請，導致系統對部分用戶採取較嚴格的判定規則；系統人員緊急調整，直到當天下午4時再開放網上申請，當局並要求市民以其他有效證件替代健康碼查驗。

紐約時報1日的報導指出，這個健康碼系統似乎還與警方共享用戶資訊，是一種「自動化社會控制方式」，在疫情消退後可能會長期存在。

報導說，一旦用戶在申請健康碼時授權該軟體訪問個人數據，「向警方報告資訊和地點」的程式就會把用戶的位置、城市名稱和識別編碼發送給伺服器。