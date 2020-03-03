疫情下網絡維穩 中國新規鼓吹「正能量」

中國網信辦去年12月發布的《網絡信息內容生態治理規定》（下稱《規定》），本月起正式生效。據悉新例實施前夕，有多個網站和微博帳號被封。

《規定》共八章41條，所列出的「違法信息」廣泛而籠統，包括：危害國家安全、洩露國家秘密、顛覆國家政權、破壞國家統一、否定英雄烈士事跡和精神、宣揚極端主義、宣傳邪教或封建迷信、侵害他人隱私，以及「散佈謠言、擾亂經濟和社會的訊息」等。

「不良信息」則包括使用誇張標題、炒作緋聞醜聞、煽動人群及地域歧視、不當評述自然災害等、宣揚低俗內容等。違規者會「依法制裁」，但沒有提及執法和懲處細節。

促網絡平台「唱響主旋律」

有別於以往的網絡禁令，新網規除了打擊負面言論的一貫做法，也「鼓勵」網絡信息內容生產者制作、復制、發布「正能量信息」，包括：宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、宣傳黨的理論路線方針政策和中央重大決策部署、弘揚社會主義價值觀、展示經濟社會發展亮點、提高中華文化國際影響力等。

《規定》還鼓勵行業組織帶頭，引導會員單位「唱響主旋律」，並要求新聞、微博、游戲影音、電商等各大平台「優化信息推薦機制」，在首頁、推薦榜單、彈窗、默認搜尋等醒目位置宣傳「正能量信息」。

網民皆淪宣傳工具

香港中文大學歷史系中國研究中心客座教授林和立對德國之聲分析指出，新規定是習近平一貫的「文革路線」，網絡和網民皆淪為政治宣傳工具，「不僅被禁止發表某些言論，還要主動地唱好黨和國家，講讚美的話」。

有大陸網民亦斥做法倒退，「進入了讚美不夠大聲，就違法階段」、「好消息是以後每天都是好消息，壞消息是以後你很難再看到壞消息，歡呼吧，同胞們！」

這是習近平自2012年上台後，所訂立第二部有關網絡的法規。2017年6月實施的《網絡安全法》共七章79條，首次以法律形式規定網路實名制，並指明當局可因維護國家安全和社會公共秩序而限制通訊，意即斷網及封鎖消息。

疫情失控控輿情

新網規的邏輯，也體現在目前「疫情、輿情」的角力場。最早公開武漢疫情的「吹哨人」李文亮醫生病逝後引爆民間怒火，社會對言論自由的呼聲不絕，但緊接而來的卻是當局收緊言論空間，強調輿論正能量。

中共中央政法委2月18日就政法系統防控疫情相關工作發出通知，要求加大宣傳力度，弘揚正氣，推出更多有溫度、有淚點、有人情味的「暖新聞」，還要善用微博、微信、抖音、快手等新媒體平台。網上陸續湧現大量「甘肅女醫護集體剃頭上陣」、「流產十天女護士重回一線」等「最美逆行者」內容。

當局同時嚴防再有「吹哨人」，身處武漢的公民記者陳秋實、李澤華，以及曾在武漢醫院拍攝病人遺體的當地商人方斌，上月先後被當局帶走，至今音訊全無。

【 本文章由德國之聲授權提供】