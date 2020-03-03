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緩解供需短缺 中國口罩日產量突破1億片

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電
N95口罩。 聯合報系資料照
N95口罩。 聯合報系資料照

國家發改委2日表示，著力推動口罩企業復工，引導支持企業擴能、增產、轉產，讓中國口罩日產能、產量連續快速增長，雙雙突破1億片。

中新社報導，國家發改委指出，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩，至2月29日的日產能已達1.1億片，日產量達到1.16億片，分別是2月1日的5.2倍、12倍，緩解口罩供需短缺。其中，醫用N95口罩日產能、日產量分別達到196萬片、166萬片，足以供應一線醫護人員的防護需要。

口罩產量持續提升的同時，更多的口罩生產能力也在形成。中國兵器裝備集團2日表示，國家發改委調撥的首條摺疊式口罩生產線1日已調試成功，日產量將逐步達到5萬片；第二條生產線設備也運抵湖北華強開始進行設備調試，預計10日兩條生產線口罩日產量將達到10萬片。

兵裝集團擴產的1台平面口罩機將於5日運抵湖北華強，後續14台摺疊口罩機和兩台平面口罩機還將分別到位，預計5月底前，湖北華強將形成日產100萬片N95防護口罩和30萬片平面口罩生產能力。

製造口罩的核心原材料熔噴布，生產能力在持續提升。中國石化子公司儀徵化纖的4000噸丙綸熔噴非織造布項目預計4月中旬陸續建成，屆時熔噴布日產量可達12噸，可用來加工1200萬片醫用平面口罩。

儀徵化纖計畫共建設8條熔噴布生產線，產能合計每年4000噸，投產後每天可生產8噸N95熔噴布，或醫用平面口罩原料12噸，這些原料可生產240萬片N95口罩，或醫用平面口罩1200萬片。

口罩 日產 北京

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