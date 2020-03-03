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馬雲捐日本100萬片口罩 支援抗疫「青山一道，同擔風雨」

世界日報 / 記者陳言喬／北京3日電
馬雲大手筆捐贈日本100萬片口罩。新華社
馬雲大手筆捐贈日本100萬片口罩。新華社

馬雲公益基金會2日通過社交平台宣布向日本捐贈100萬片口罩，支援日本「抗疫」。100萬片口罩已於1日從浙江嘉興啟程抵達上海，將由3日的中國貨運航空CK253航班送往日本。

中新社報導，這100萬片口罩由阿里巴巴公益基金會和馬雲公益基金會多方緊急籌措，送達日本後，將經由日本一般社團法人日本醫療國際化機構名譽理事長二階俊博轉交相應急需部門。　　

此前，在中國物資緊缺時，日本各地緊急為中國籌集12.5萬套防護服，送往湖北武漢、黃岡、宜昌、鄂州，浙江杭州、溫州、寧波，以及河南鄭州、南陽、信陽等多地，解防疫一線燃眉之急。

二階俊博在接受採訪時曾表示，看到中國遭遇疫情，如同是日本的親戚、鄰居遇到了困難，「日本要以舉國之力，全力支持中國」。　　

馬雲公益基金會在社交平台表示，這不僅僅是阿里巴巴的心意，也是許許多多中國人的心意，希望日本好起來，希望中國好起來。

在回贈日本100萬片口罩的消息發出後，馬雲也在社交平台發文感謝此前多個國家和朋友對於阿里籌集防護物資時的幫助，也感謝此前二階俊博和日本朋友為中國籌集防護服，「青山一道，同擔風雨，相信一切都會盡快好起來」。

中國駐日本大使館官方推特1日也發布中國向日本捐贈5000件防護服和10萬片口罩的推文，文中稱，為支援、協助日本應對新冠肺炎疫情，在無償提供檢測用試劑盒之後，中國又捐贈了5000件防護服及10萬片口罩，其中一部分已於2月27日、28日完成交付。「今後我們也將根據日本方面的需求，在力所能及的範圍提供支援與幫助，和日本的大家一起共渡難關」。

口罩 社交 疫情

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