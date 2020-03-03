武漢方艙醫院新冠肺炎患者吃「甲魚」盒飯 網驚：野味！恐怖

新冠肺炎中國的確診數字已破8萬，武漢市宣布共要建30間以上的方艙醫院，收治輕症患者。近日有醫生和病人相繼表示，院內伙食非常好，甚至有「水魚」吃。不過網友看完之後大驚，認為水魚是野味，由於中央已經下令禁止食用野生動物，因此引發爭議。

據「長沙政府第一線」新浪微博，一名網友在微博貼出方艙醫院的盒飯，表示有小白菜、紅燒牛楠和蘿蔔，還有主菜杏鮑菇燒甲魚（學名鱉，又稱水魚、團魚、黿魚）。她並留言：「我們被政府強制隔離的人，是不是比在家快要斷糧的你更有口福？」一名關姓醫生也貼出有關盒飯的影片說：「方艙醫院伙食不錯，有甲魚吃啊！」

不過由於新冠病毒一開始被懷疑是由華南海鮮市場的野生動物傳播出來，中央已明令不可食用野味，再加上方艙醫院的伙食是由專業營養師設計，竟然還會出現水魚，引發網友熱烈討論。

網友紛紛留言「不要吃甲魚」、「甲魚這麼貴，不可能吧！」、「甲魚在廣東被列為野味，不給賣了」、「恐怖」、「無知者無畏」。不過有網友指「在湖北，甲魚很普通」、「那海鮮不都是野生的嗎？」、「養殖甲魚在湖北菜裡很常見」、「甲魚也算野味？我們逢年過節必吃」、「人工養殖也算野味？我真服了」。