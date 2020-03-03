稱治癒多名新冠肺炎患者 2「網紅中醫」涉非法行醫被查處

疫情蔓延期間，許多人憂心染上新冠肺炎，但有人卻自稱可以治好新冠肺炎患者 ，最近這兩名「神醫」因涉非法行醫、違規發廣告被嚴肅查處。

法制日報微信公號報導，一份「湖北省衛生計生委綜合監督局」的紅頭文件，再次讓「網紅中醫」李躍華、張勝兵成為焦點。此前，李躍華因對外宣稱用幾百元就治好新冠肺炎患者而走紅；張勝兵則透過網路會診開方，宣稱有3000多例，「有效率在90%以上，大部分都是一到三服藥內起效，至今沒有一例死亡的病例」。

這份名為「關於對李躍華、張勝兵治療新冠肺炎等相關情況的調查報告」的紅頭文件稱，李躍華涉嫌偽造、變造、買賣醫師執業證書，在新冠肺炎疫情防控期間非法行醫；武漢東西湖張勝兵中醫科診所涉嫌違規發布醫療廣告，違反規定擅自開展網路診療活動。

工商登記資料顯示，李躍華是武漢漢陽愛因思中醫專科門診部法定代表人。2月20日，在接受有關媒體採訪時，李躍華宣稱其曾給多位新冠肺炎患者治療過。自此，「神醫」李躍華透過網路被廣泛關注。

李躍華對外宣稱治癒新冠肺炎患者的方法是：在固定穴位注射苯酚。

據報導，網上還有以張勝兵名義對外發布的文章，宣稱從1月23日起，用中藥治療武漢的新冠狀病毒和類似的病例，個人累計的大約有2000例左右，到了後期，全中國一些民間中醫加入，已有100多人在張勝兵義診團，透過網路會診開方，累計已經有3000多例，並稱有效率在90%以上，大部分都是一到三服藥內起效，至今沒有一例死亡的病例。

調查報告稱，李躍華所在漢陽愛因思中醫專科門診部，未按規定進行定期校驗。2月24日，李躍華接受武漢市漢陽區衛生健康局執法人員調查時，承認自己未取得「醫師執業證書」，注射材料也未取得許可。

報導說，調查報告顯示，張勝兵承認自疫情發生以來，網診過大約2000例確診和疑似新冠肺炎患者，主要透過微信、看舌苔、臨床症狀，給患者開具中藥處方，患者大部分是武漢的，沒有收取任何費用。