規定傳照惹不滿 雲南逼喝「大鍋藥」抗新冠肺炎喊停

新冠肺炎疫情持續，雲南臨滄官方倡議家長、學生服用的「大鍋藥」（即用大鍋熬製的傳統民間中醫藥），以提高抵抗力。隨後即傳出，當地有中學和幼兒園強制學生服用，要求每天上傳學生和家長喝藥的照片，甚至以此作為入學報到條件，引發不滿。臨滄市教育體育局2日發布通報道歉，緊急叫停這一錯誤做法。

紅星新聞報導，臨滄市復教復課疫情防控專項工作會議2月28日召開，會議要求，組織醫療小分隊發揮中醫藥「治末病」的作用，組織學生師生及家長按照指導藥方服用「大鍋藥」。

報導指出，此次會議之後，臨滄多所學校要求學生家長將「喝藥」照片上傳。

網路截圖顯示，有臨滄幼兒園要求學生每天上傳喝藥圖片，並寫明「喝藥後有無異常，如拉肚子，頭暈等」，引發家長疑惑、恐慌甚至憤怒。

臨滄市第二中學更發通知要求，開學前，學校師生和家長要根據臨滄市中醫醫院開具的處方，自行購買，自行煎服或委託醫院煎煮服用。通知要求，須將購買時的藥方、服用情況及時報告班主任（拍照上傳），各年級匯總後上報學校德育處，不按照要求服用的，須按照要求服用後才能報到入學。

有醫生表示，開處方讓人吃藥是需要醫生職業證的，以行政命令讓孩子喝中藥違法。

對此，中新網報導，臨滄市教育體育局2日發布通告稱，對於「大鍋藥」的使用，起初是為做好復學準備，中醫專家組根據各年齡段學生特點，提供「大鍋藥」的基礎處方，惟個別縣(區)教育體育局、市直學校執行時，存在要求通過上傳購藥證明、服藥圖片、視頻等方式強制師生服用「大鍋藥」的錯誤，與市應對疫情工作領導小組指揮部要求不一致，給師生家長帶來不便，在社會上造成不良影響，「在此我們深表歉意、深刻檢討」。

通告還提到，目前，臨滄市已要求各縣(區)教育體育局、市直各學校立即停止執行原發通知，並要求各級各類學校必須堅持自願服用原則。